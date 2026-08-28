GS Châu Văn Minh làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

(VTC News) -

Sáng 28/8, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc trọng thể với sự tham dự của 489 đại biểu.

Tại Đại hội, các đại biểu bầu Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 143 nhân sự.

Giáo sự, Viện sĩ Châu Văn Minh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa IX.

Tân Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Châu văn Minh sinh măm 1961, quê quán TP Huế. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa: XI, XII, XIII; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ khóa I.

Ông là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực hóa sinh các hợp chất thiên nhiên, với gần 500 công trình khoa học, công bố hơn 40 sáng chế và giải pháp hữu ích.

Trong quá trình công tác, ông Châu Văn Minh từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Từ tháng 2/2026, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương quyết định ông Châu Văn Minh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.