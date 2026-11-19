(VTC News) -

Trong báo cáo mới đây, Nhóm Tình báo Mối đe dọa của Google (GTIG) phối hợp cùng công ty an ninh mạng Mandiant nhận định hoạt động tấn công mạng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã vượt qua ngưỡng nguy hiểm mới.

Thay vì chỉ dùng chatbot hỏi đáp thủ công để viết từng đoạn mã rời rạc, tội phạm mạng bắt đầu triển khai những AI Agent có khả năng tự suy luận, tự dò tìm điểm yếu và thực hiện chuỗi xâm nhập ở tốc độ máy tính mà không cần con người giám sát.

Biến bản vá bảo mật thành công cụ xâm nhập tự động

Theo đánh giá từ GTIG, đây là lần đầu tiên giới chuyên môn ghi nhận hệ thống tự động hoàn toàn từ khâu phát hiện lỗ hổng đến lúc khai thác thực tế.

Nhóm nghiên cứu đã tìm thấy một bộ công cụ mang tên exploit_agent trên máy chủ bị lộ của tin tặc. Hệ thống này tự động kết nối với nhiều mô hình ngôn ngữ lớn, đối chiếu mã nguồn phần mềm trước và sau khi nhà sản xuất tung bản cập nhật sửa lỗi, từ đó tự viết mã tấn công nhắm vào những tổ chức truyền thông, giải trí và giáo dục tại Pháp.

Ông John Hultquist, chuyên gia phân tích tại GTIG cho biết, trước đây giới bảo mật thường lo ngại kẻ xấu dùng AI để săn tìm lỗ hổng bí mật chưa từng được biết tới (tức lỗ hổng zero-day, vốn chỉ xuất hiện trung bình 11 vụ mỗi tháng trong năm 2026). Thực tế thời gian qua cho thấy tin tặc đang ưu tiên tốc độ và quy mô bằng cách nhắm vào những lỗ hổng đã công khai nhưng người dùng chưa kịp cập nhật (n-day).

AI bị lợi dụng để đẩy nhanh tốc độ thực thi các cuộc tấn công mạng, khai thác lỗ hổng diện rộng.

Việc giao cho AI đọc ghi chú kỹ thuật và dịch ngược bản vá có sẵn dễ dàng và nhanh chóng hơn rất nhiều so với việc mò mẫm tìm điểm yếu mới. Minh chứng rõ nhất là vụ tấn công nhắm vào phần mềm quản lý in ấn PaperCut. Chỉ bốn ngày sau khi lỗ hổng được công bố, kẻ gian đã dùng AI tạo hoàn chỉnh công cụ khai thác, xâm nhập hàng trăm tổ chức và chiếm quyền quản trị hệ thống chỉ trong vài phút.

Mở rộng quy mô tấn công, đánh cắp tài nguyên AI

Bên cạnh những công cụ tự phát triển, tội phạm mạng còn tận dụng loạt nền tảng kiểm thử bảo mật mã nguồn mở tích hợp AI để tự động hóa quá trình xâm nhập.

Báo cáo của Google ghi nhận công cụ CAIRN được dùng để tấn công ngành hàng không vũ trụ Mỹ, trong khi nền tảng PentAGI bị điều chỉnh để quét lỗ hổng diện rộng tại châu Á từ cuối tháng 8 đến tháng 10/2026.

Theo Cyber Magazine, nhiều nhóm gián điệp mạng có liên hệ với Trung Quốc cũng đang thử nghiệm những bộ công cụ tương tự như CyberStrikeAI hay HexStrike AI.

Song song với xâm nhập hạ tầng, kẻ gian còn mở rộng sang hình thức trục lợi tài chính mang tên “LLMJacking” - xâm nhập hệ thống đám mây của doanh nghiệp để đánh cắp quyền sử dụng AI thương mại.

Công ty Mandiant từng xử lý nhiều vụ việc khiến nạn nhân gánh khoản cước phí AI trái phép vượt 100.000 USD chỉ trong một ngày, thậm chí chạm mức 1 triệu USD trước khi được ngăn chặn. Tài nguyên đánh cắp sau đó được rao bán giá rẻ trên những chợ đen trực tuyến gọi là “LLM Mixers” với mức giá chỉ từ 0,1 đến 25 USD cho mỗi triệu đơn vị xử lý (token).

Khung tấn công sử dụng mô hình LLM đa tác nhân.

Ngoài ra, báo cáo của GTIG còn chỉ ra thủ đoạn lợi dụng API của Gemini để xây dựng hệ thống quản lý hơn 100.000 tài khoản ảo phục vụ chiến dịch thao túng dư luận.

Ở một diễn biến khác, nhóm tin tặc nghi có liên hệ với Triều Tiên (MIDNIGHT NEPTUNE) đã bí mật chỉnh sửa tệp cấu hình tại nhiều công ty tiền mã hóa, khiến công cụ hỗ trợ lập trình Claude Code tự động kích hoạt mã độc ngầm mỗi khi nhân viên khởi chạy.

Phía Google khẳng định đã vô hiệu hóa toàn bộ tài khoản bị lạm dụng và nâng cấp bộ lọc an toàn cho hệ thống AI của hãng.

Theo ông John Hultquist, dù hoạt động tấn công tự động hoàn toàn bằng AI vẫn để lại nhiều dấu vết kỹ thuật giúp các nhà điều tra truy vết, tuy nhiên phương thức này sẽ ngày càng tinh vi. Khi khoảng thời gian từ lúc một lỗ hổng bị phát hiện đến khi bị khai thác chỉ còn tính bằng ngày, thậm chí bằng giờ, doanh nghiệp sẽ phải chịu áp lực lớn hơn trong việc phát triển và triển khai các bản vá bảo mật kịp thời.