(VTC News) -

Nỗi lo ngại về trí tuệ nhân tạo (AI) đã khiến Từ điển Cambridge quay về thế kỷ 15 để tìm ra từ ngữ phù hợp nhất cho tinh thần văn hóa năm 2026. Từ “Human” (con người) đã được bình chọn là từ của năm, không chỉ mang tính hoài niệm mà còn phản ánh cuộc tranh luận về việc AI đang làm mờ ranh giới giữa máy móc và con người.

Colin McIntosh, người biên soạn từ điển, cho biết: “Trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách chúng ta nói về bản chất con người. Những lo ngại về việc con người có thể mất đi điều gì khi giao phó tư duy cho AI đã khiến chúng ta xem xét lại mức độ phụ thuộc vào công nghệ này, từ các nhà toán học hàng đầu đến giáo viên dạy trẻ nhỏ”.

Từ “Human”, có nguồn gốc từ tiếng Latinh “humanus” và được sử dụng từ những năm 1450, được định nghĩa là “có những phẩm chất, khuyết điểm và cảm xúc mà con người có, trái ngược với thần thánh, động vật hoặc máy móc”.

Trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo đã đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn “Từ của năm” đối với nhiều từ điển. Năm 2023, từ điển Collins đã chọn từ “AI”, trong khi Từ điển Cambridge chọn “hallucinate” (ảo giác), ám chỉ xu hướng bịa đặt thông tin của AI.

Năm ngoái, từ điển Merriam-Webster đã chọn “slop” (đồ bỏ đi) để chỉ nội dung chất lượng thấp do AI tạo ra, trong khi Collins chọn “vibe coding” (mã hóa cảm xúc) cho phương pháp phát triển phần mềm có sự hỗ trợ của AI.

Bill Gates, đồng sáng lập Microsoft và người ủng hộ việc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách thông minh, nhận xét về lựa chọn từ ngữ của Từ điển Cambridge: “Trí tuệ nhân tạo đang khiến chúng ta phải suy nghĩ sâu sắc hơn về ý nghĩa của việc làm người. Tiêu chí đánh giá sự thành công của trí tuệ nhân tạo nên là mức độ nó cải thiện cuộc sống con người”.