Google miễn phí 1 năm gói AI Plus cho sinh viên Việt Nam

(VTC News) -

Theo thông báo từ Google, sinh viên đủ điều kiện tại Việt Nam và 139 quốc gia khác có thể đăng ký sử dụng miễn phí một năm gói Google AI Plus.

Gói dịch vụ này cung cấp quyền tải lên tệp tin và hình ảnh không giới hạn, nhân đôi hạn mức sử dụng, cấp quyền truy cập mô hình Omni cùng 400 GB dung lượng lưu trữ đám mây. Đồng thời, hãng cũng triển khai mức giá ưu đãi cho gói kết hợp giữa Google AI Pro và YouTube Premium dành cho đối tượng người học.

Song song với chương trình ưu đãi, Google thiết lập một không gian học tập chuyên biệt dành cho sinh viên ngay trong ứng dụng Gemini. Tại đây, người dùng có thể tạo sổ tay học tập, thiết kế thẻ ghi nhớ và làm bài kiểm tra thử.

Tính năng sổ tay học tập hỗ trợ xử lý tài liệu nghiên cứu hoặc ghi chú bài giảng để phân chia kế hoạch học tập theo từng chủ đề cụ thể, đồng thời cung cấp bài kiểm tra sơ bộ để chỉ ra các phần kiến thức còn thiếu sót và theo dõi tiến độ hoàn thành theo thời gian thực.

Ngoài ra, tính năng hội thoại Gemini Live cũng được cập nhật để hỗ trợ thảo luận trực tiếp về các báo cáo nghiên cứu chuyên sâu được tạo từ công cụ Deep Research.

Gói Google AI Plus miễn phí 12 tháng áp dụng cho sinh viên nhân mùa tựu trường 2026.

Đối với công cụ Tìm kiếm, Google bổ sung các mô phỏng trực quan và giao diện tương tác ngay trong tính năng Tổng quan AI và Chế độ AI.

Khi tra cứu các khái niệm khoa học như cấu trúc nguyên tử hay thang đo pH, hệ thống sẽ hiển thị hình ảnh mô phỏng động cho phép người dùng thao tác trực tiếp thay vì chỉ tiếp cận văn bản tĩnh, đồng thời hỗ trợ giải đáp các câu hỏi phân loại chuyên sâu theo yêu cầu.

Bên cạnh đó, người dùng có thể yêu cầu tạo đề thi trắc nghiệm ôn tập cho các môn học hoặc luyện thi các bài kiểm tra chuẩn hóa quốc tế như SAT, GRE và ACT. Nội dung bài thi được tổng hợp từ các đối tác giáo dục, đi kèm lời giải chi tiết cho từng đáp án.

Công cụ ghi chú Gemini Notebook (tiền thân là NotebookLM) cũng được tích hợp vào Chế độ AI trên trang Tìm kiếm. Tính năng này sẽ được triển khai bằng tiếng Anh tại hơn 180 quốc gia trước khi mở rộng sang các ngôn ngữ địa phương trong những tuần tiếp theo.

Nhằm hỗ trợ công tác giảng dạy, Google Lớp học (Google Classroom) được bổ sung các công cụ điều hướng AI dưới sự kiểm soát của giáo viên. Các nhà giáo dục có thể thiết lập đề cương học tập tương tác, thiết kế bài luyện thi thích ứng hoặc chỉ định nguồn tài liệu cụ thể để AI tham chiếu, đảm bảo nội dung phản hồi đồng nhất với mục tiêu của chương trình học.

Ứng dụng kết nối Classroom trong Gemini cũng hỗ trợ phân tích kết quả bài kiểm tra và điểm số để nhận diện các phần kiến thức học sinh chưa nắm vững, từ đó gợi ý kế hoạch giảng dạy lại hoặc hỗ trợ soạn thảo thông báo lớp học.

Đại diện Google khẳng định toàn bộ dữ liệu người dùng trong môi trường Google Workspace for Education được đảm bảo an toàn và không bao giờ được sử dụng cho mục đích huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo.