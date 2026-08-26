Gợi ý các món chay dễ làm mùa Vu lan

Vu lan là dịp để mỗi gia đình bày tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Một mâm cơm chay thanh đạm, đủ món và dễ làm không chỉ phù hợp với tinh thần ngày lễ mà còn tạo không khí ấm cúng, sum vầy.

Ý nghĩa của việc chuẩn bị mâm cơm chay trong ngày Vu lan

Mâm cơm chay ngày Vu lan thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với cha mẹ và tổ tiên, đồng thời hướng đến tinh thần từ bi, hạn chế sát sinh trong Phật giáo. Việc cùng nhau chuẩn bị một bữa cơm chay cũng tạo không khí ấm cúng, gắn kết các thành viên trong gia đình. Bên cạnh ý nghĩa tinh thần, các món ăn từ rau củ, đậu, nấm và ngũ cốc còn giúp thực đơn thêm đa dạng, thanh nhẹ và cân bằng.

Gợi ý các món chay ngon, dễ làm cho ngày Vu lan

Mâm cơm chay không nhất thiết phải cầu kỳ. Chỉ với những nguyên liệu quen thuộc, gia đình có thể chuẩn bị nhiều món vừa đẹp mắt, vừa dễ ăn.

Các món khai vị, gỏi

- Gỏi cuốn chay: Gỏi cuốn với rau sống, cà rốt, bún, đậu hũ và nấm mang vị thanh mát, nhẹ nhàng. Các nguyên liệu được cuốn trong bánh tráng, dùng cùng nước tương hoặc nước chấm chay. Món ăn dễ chuẩn bị, phù hợp làm khai vị cho mâm cơm Vu Lan.

Gỏi cuốn chay là món ăn dễ chuẩn bị, phù hợp làm khai vị cho mâm cơm Vu lan.

- Nem rán chay (chả giò chay): Nhân gồm nấm, miến, cà rốt, giá đỗ được cuốn trong bánh tráng rồi chiên vàng. Lớp vỏ giòn, nhân mềm thơm, dùng cùng nước chấm chay tạo nên món ăn đậm đà, quen thuộc.

- Salad rau củ thập cẩm: Xà lách, cà chua, dưa leo, bắp cải tím kết hợp cùng nước sốt dầu giấm hoặc mè rang tạo món khai vị tươi mát, nhiều màu sắc. Cách làm đơn giản, chỉ cần sơ chế rau củ, trộn đều với nước sốt và thêm mè rang.

Các món chính đậm đà

- Đậu hũ chiên sả ớt hoặc kho nấm: Đậu hũ có thể chiên vàng cùng sả ớt hoặc kho với nấm rơm, nấm đông cô. Nêm nước tương, tiêu và gia vị vừa phải để món ăn đậm đà nhưng vẫn giữ được vị tự nhiên. Đây là món dễ làm, thích hợp dùng cùng cơm nóng.

- Miến xào chay thập cẩm: Miến kết hợp với nấm, cà rốt, bắp cải và măng tạo món ăn nhiều màu sắc, dễ ăn. Miến ngâm mềm, xào nhanh cùng rau củ, nêm nước tương và gia vị chay. Có thể thêm đậu hũ chiên để tăng hương vị và dinh dưỡng.

Miến xào chay đơn giản, dễ làm.

- Chả lụa chay: Chả lụa chay có thể làm từ đậu nành, mì căn hoặc các nguyên liệu thực vật khác, có độ dai và vị đậm đà. Chả được hấp chín, cắt lát mỏng, dùng cùng muối tiêu chanh hoặc nước chấm chay.

- Rau củ xào ngũ sắc: Bông cải, cà rốt, đậu Hà Lan, bắp non và nấm được xào nhanh trên lửa lớn, nêm gia vị vừa phải. Món ăn giữ được màu sắc tươi sáng, độ giòn và vị ngọt tự nhiên của rau củ, phù hợp với nhiều khẩu vị.

Các món canh thanh mát

- Canh nấm hạt sen: Hạt sen nấu mềm cùng nấm hương tạo vị ngọt thanh, thơm nhẹ. Có thể thêm cà rốt để món canh thêm màu sắc. Cách chế biến đơn giản, phù hợp với một mâm cơm chay thanh đạm.

- Canh rau củ tổng hợp: Củ cải, cà rốt, bắp và khoai tây nấu cùng nước dùng chay tạo vị ngọt tự nhiên. Chỉ cần nêm một chút muối, tiêu để giữ hương vị của rau củ. Món canh phù hợp cho cả gia đình.

- Canh bí đỏ nấu đậu phộng: Bí đỏ có vị ngọt nhẹ, kết hợp với đậu phộng tạo món canh thơm bùi, màu sắc bắt mắt. Bí đỏ được nấu mềm, thêm đậu phộng và nêm gia vị vừa phải. Món ăn dễ chế biến, thích hợp dùng trong mâm cơm Vu Lan.

Các món ăn kèm

Xôi gấc có màu đỏ đẹp mắt, thường gắn với ý nghĩa may mắn, trong khi xôi đỗ xanh có vị thơm bùi. Có thể nấu xôi với gấc hoặc đỗ xanh, thêm một lượng nhỏ nước cốt dừa để tăng độ thơm. Đây là món ăn truyền thống giúp mâm cơm thêm đầy đặn và đẹp mắt.