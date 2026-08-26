Vì sao cài hoa hồng lên áo trong ngày lễ Vu lan?

(VTC News) -

Mỗi độ rằm tháng 7 âm lịch, khi bước chân vào khuôn viên của bất kỳ ngôi chùa nào tại Việt Nam, ta đều bắt gặp hình ảnh những người đi lễ, từ bậc cao niên đến các em nhỏ, đều trang trọng cài lên ngực áo trái của mình một đóa hoa hồng. Người cài hoa đỏ ngập tràn niềm vui, kẻ mang hoa trắng rưng rưng niềm kính nhớ.

Vì sao có nghi thức hoa hồng cài áo lễ Vu lan?

Đại lễ Vu lan (Vu lan bồn) xuất phát từ sự tích Tôn giả Mục Kiều Liên cứu mẹ, vốn là một truyền thống lâu đời của Phật giáo nhằm đề cao đạo hiếu. Thế nhưng, nghi thức bông hồng cài áo lại là một nét điểm xuyết hoàn toàn mới, chỉ xuất hiện tại Việt Nam từ những năm đầu thập niên 1960.

Dù là sắc đỏ rực rỡ, sắc hồng phai hay sắc trắng bùi ngùi, mỗi đóa hoa đều cất lên một khúc ca vĩ đại về tình yêu thương. (Ảnh: FB)

Câu chuyện bắt đầu vào năm 1962, khi Thiền sư Thích Nhất Hạnh có chuyến công tác tại Nhật Bản. Tại Tokyo, khi đi dạo qua một nhà sách, ông bất ngờ được một nữ sinh viên người Nhật tiến lại gần và trang trọng cài lên vạt áo tràng một bông hoa cẩm chướng màu trắng. Qua tìm hiểu, thiền sư mới biết rằng hôm đó là Ngày của Mẹ (Mother’s Day), ngày của truyền thống phương Tây đã được du nhập vào Nhật Bản. Người Nhật quy ước, ai còn mẹ sẽ được cài hoa đỏ, ai mất mẹ sẽ cài hoa trắng.

Xúc động mạnh mẽ trước một cử chỉ mang tính biểu tượng quá đỗi tinh tế và giàu tính nhân văn, Thiền sư Thích Nhất Hạnh nhận ra rằng đây là một liệu pháp tâm lý có thể đánh thức lòng biết ơn trong mỗi con người. Khi trở về Việt Nam, vào tháng 8/1962, ông chấp bút viết nên đoản văn nổi tiếng mang tên “Bông hồng cài áo”, và chọn hoa hồng, loài hoa biểu tượng cho tình yêu thương và sự cao quý, thay cho hoa cẩm chướng, để lồng ghép vào ngày lễ Vu lan.

Ý tưởng này lan tỏa mạnh mẽ, ngày một phổ biến và sau đó chính thức được Giáo hội Phật giáo Việt Nam đưa vào thành một nghi thức không thể thiếu trong dịp rằm tháng 7 hàng năm.

Ý nghĩa mỗi màu hoa cài áo lễ Vu lan

Trong lễ Vu lan, mỗi màu hoa cài trên ngực trái, nơi gần nhất với trái tim, đều mang một mật mã cảm xúc và một thông điệp giáo dục nhân cách riêng biệt.

Đóa hoa màu đỏ: Dành cho những ai may mắn còn cả cha và mẹ trên đời. Màu đỏ tượng trưng cho sự rực rỡ, niềm kiêu hãnh và hạnh phúc viên mãn. Khi cài đóa hoa đỏ lên ngực, đó không chỉ là sự tự hào, mà còn là một lời nhắc nhở đầy sức nặng: “Bạn vẫn đang sở hữu một kho báu vô giá, xin đừng làm cha mẹ phải khóc”. Nó thôi thúc người mang hoa phải sống trọn vẹn đạo hiếu ngay trong hiện tại.

Đóa hoa màu hồng nhạt: Dành cho những người chỉ còn cha hoặc mẹ. Sắc hồng phai vơi đi một nửa sự rực rỡ, biểu thị cho sự mất mát không thể bù đắp, nhưng đồng thời cũng là lời nhắc nhở hãy dồn gấp đôi tình yêu thương cho đấng sinh thành còn lại đang hiện diện trên cõi đời.

Đóa hoa màu trắng: Dành cho những ai đã mất đi cả cha lẫn mẹ. Màu trắng là màu của sự tang tóc, chia ly, nhưng dưới góc độ Phật giáo, nó còn là màu của sự tinh khiết và siêu thoát. Người mang hoa trắng mang trong mình sự rưng rưng của sự hoài niệm. Cài bông hồng trắng là cách để những người con gửi gắm lời tri ân đến cửu huyền thất tổ, đồng thời tự nhắc nhở bản thân phải sống một cuộc đời đạo đức, lương thiện - bởi thân thể của chúng ta chính là sự tiếp nối sinh mệnh của cha mẹ.

Đóa hoa màu vàng: Ít ai để ý rằng, trong các buổi lễ Vu lan, các bậc tu sĩ, chư tôn đức tăng ni lại được cài một bông hồng màu vàng. Sự khác biệt này xuất phát từ triết lý “từ bi hỷ xả” của đạo Phật. Màu vàng là màu của ánh sáng trí tuệ, của chiếc y cà sa giải thoát. Các bậc xuất gia đã rời bỏ gia đình nhỏ để bước vào ngôi nhà chung của nhân loại, họ coi tất cả chúng sinh đều là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Bông hồng vàng do đó tượng trưng cho tình yêu thương rộng lớn, vượt qua ranh giới của tình cảm huyết thống chật hẹp.

Trong một thế giới bị bủa vây bởi công nghệ, sự bận rộn và những áp lực mưu sinh, con người ta rất dễ rơi vào trạng thái “sống mòn”, coi sự hiện diện của cha mẹ là một điều hiển nhiên. Nghi thức cài hoa đóng vai trò như một mỏ neo tâm lý. Khoảnh khắc người ta cúi xuống nhìn đóa hoa trên ngực áo mình, một xung lực tỉnh thức sẽ được kích hoạt. Nó kéo con người ra khỏi những toan tính xô bồ, buộc họ phải đối diện với một thực tế khắc nghiệt: Thời gian của cha mẹ là hữu hạn.

Từ đó, Vu lan không còn bị bó hẹp trong khái niệm của một ngày lễ tôn giáo thuần túy, nơi người ta chỉ cúng bái và cầu siêu cho người đã khuất. Bông hồng cài áo đã chuyển hóa Vu lan thành một lễ hội của người sống, một thực hành chánh niệm về lòng biết ơn.

Cuối cùng, không thể phủ nhận rằng, tục lệ bông hồng cài áo là một minh chứng xuất sắc cho khả năng tiếp biến văn hóa của người Việt Nam. Bằng việc lấy cảm hứng từ “Mother’s Day” của phương Tây và lồng ghép nó vào triết lý của Phật giáo Á Đông, người Việt Nam đã tạo ra một nhịp cầu nối kết hai nền văn minh. Tình mẫu tử và đạo hiếu đã vượt qua ranh giới của địa lý, tôn giáo và thời đại để trở thành một ngôn ngữ chung của nhân loại.