(VTC News) -

Cơ hội đã có, cần tháo gỡ rào cản thực thi

Chuyển dịch năng lượng đang đặt ngành Dầu khí trước yêu cầu chuyển đổi sâu sắc. Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, các doanh nghiệp phải mở rộng đầu tư vào lĩnh vực mới, giảm phát thải và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị năng lượng xanh.

Tại tọa đàm “Chuyển đổi năng lượng xanh - Áp lực kép và lời giải cho doanh nghiệp dầu khí” do Báo Kiểm toán tổ chức ngày 23/11, các chuyên gia cho rằng cơ hội phát triển của doanh nghiệp dầu khí đã tương đối rõ. Tuy nhiên, thách thức lớn hiện nay nằm ở cơ chế tổ chức thực hiện, phân cấp, phân quyền và khả năng chuyển hóa chủ trương thành các dự án cụ thể.

Theo TS Nguyễn Quốc Thập, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam, điểm nghẽn lớn nhất không nằm ở việc nhận diện cơ hội hay xác định mục tiêu, mà chủ yếu ở khâu tổ chức thực hiện. Nhiều công trình, dự án đang chậm tiến độ so với kế hoạch và quy hoạch do vướng mắc về cơ chế, chính sách và quy trình triển khai.

Một trong những vấn đề đáng chú ý là khung pháp lý chưa theo kịp yêu cầu phát triển của các lĩnh vực năng lượng mới. TS Nguyễn Quốc Thập cho rằng, không nên vì hệ thống chính sách chưa hoàn thiện mà trì hoãn toàn bộ quá trình đầu tư. Thay vào đó, cần thúc đẩy các dự án thí điểm song song với việc hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Bên cạnh đó, quyền hạn và mức độ tự chủ của doanh nghiệp, đặc biệt trong lựa chọn đối tác chiến lược và quyết định đầu tư, cũng cần được quan tâm. Nếu doanh nghiệp không có đủ quyền chủ động, cơ hội hợp tác và thu hút nguồn lực đầu tư có thể bị ảnh hưởng.

TS Nguyễn Đức Kiên, nguyên Tổ trưởng Tổ Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, cho rằng cần tiếp tục đổi mới tư duy quản lý Nhà nước, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại và tạo không gian cho sự năng động, sáng tạo của người điều hành.

Theo ông, mục tiêu và định hướng phát triển cần được giữ vững, nhưng phương thức tổ chức thực hiện phải linh hoạt. Quản lý Nhà nước cần tập trung vào nguyên tắc, mục tiêu và khuôn khổ chung, đồng thời tôn trọng quyền tự chủ của doanh nghiệp trong lựa chọn phương án triển khai phù hợp thực tiễn.

Điện gió ngoài khơi cần cơ chế triển khai quyết liệt

Điện gió ngoài khơi là lĩnh vực thể hiện rõ yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn về tổ chức thực hiện. Đây là lĩnh vực có quy mô đầu tư lớn, thời gian triển khai dài, yêu cầu kỹ thuật phức tạp và cần sự phối hợp của nhiều cơ quan, doanh nghiệp.

Theo TS Nguyễn Quốc Thập, nếu dự án tiếp tục bị chia thành nhiều giai đoạn riêng biệt, từ khảo sát, lập dự án đầu tư đến lựa chọn nhà đầu tư, với sự tham gia của nhiều đầu mối, quá trình triển khai có thể kéo dài.

Từ thực tế này, Hội Dầu khí Việt Nam kiến nghị giao nhiệm vụ và trách nhiệm tổng thể cho các tập đoàn kinh tế Nhà nước có đủ năng lực. Cụ thể, Petrovietnam và EVN cần được giao không chỉ nhiệm vụ khảo sát mà cả trách nhiệm xây dựng phương án triển khai, tổ chức thực hiện, xác định quy mô, mục tiêu và tiến độ đưa dự án vào phát điện.

Theo đó, doanh nghiệp chủ động thực hiện các công việc từ khảo sát, xây dựng phương án đầu tư đến thu xếp vốn và triển khai dự án. Nhà nước tập trung quản lý mục tiêu, tiến độ và kết quả cuối cùng. Đồng thời, cần mở rộng sự tham gia của nhà đầu tư, đối tác nước ngoài để huy động thêm nguồn lực và nâng cao hiệu quả triển khai.

Ở góc độ khác, TS Nguyễn Đức Kiên cho rằng cần sớm công bố giá điện đầu ra để nhà đầu tư có cơ sở tính toán hiệu quả tài chính và quyết định tham gia. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, cần có chính sách hỗ trợ tiếp cận công nghệ do nhóm này thường gặp khó khăn về chi phí nghiên cứu, tiếp nhận và ứng dụng công nghệ mới.

Ông Ngô Xuân Anh, Chánh Văn phòng Cục Năng lượng - Dầu khí (Bộ Công Thương), cho biết việc hoàn thiện hành lang pháp lý và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đang được thúc đẩy. Luật Dầu khí năm 2026 cùng các chiến lược phát triển hydrogen, amoniac và điện gió ngoài khơi sẽ tạo thêm cơ sở để doanh nghiệp mở rộng hoạt động.

Theo ông, phân cấp, phân quyền cần đi đôi với tăng cường giám sát, kiểm tra, bảo đảm doanh nghiệp được chủ động trong sản xuất, kinh doanh và triển khai dự án nhưng vẫn hoạt động trong khuôn khổ quản lý của Nhà nước.

Về bài toán vốn, TS Nguyễn Quốc Thập cho rằng khả năng thu xếp vốn của doanh nghiệp dầu khí không phải trở ngại quá lớn nếu dự án có phương án triển khai khả thi, tiến độ rõ ràng và kiểm soát tốt dòng tiền. Petrovietnam đã có kinh nghiệm thực hiện những dự án quy mô lớn, trong đó có chuỗi dự án khí Lô B.

Điều quan trọng là xác định rõ đầu mối, trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân và tăng quyền chủ động cho doanh nghiệp. Khi mục tiêu đã rõ, năng lực doanh nghiệp đã được chứng minh, cơ chế thông thoáng và trách nhiệm được phân định cụ thể sẽ là điều kiện quan trọng để các cơ hội năng lượng xanh sớm trở thành những dự án thực tế.