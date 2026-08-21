Giá xe VinFast VF 9 mới nhất tháng 8/2026

(VTC News) -

VinFast VF 9 từng có tên gọi là VF e36, được giới thiệu tới khách hàng toàn cầu lần đầu tại Triển lãm Ô tô Los Angeles 2021. Giá niêm yết và tên gọi VF 9 chính thức được công bố tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) 2022, đánh dấu bước chuyển mình của VinFast khi tập trung hoàn toàn vào sản xuất xe điện.

Tại thị trường Việt Nam, những chiếc VF 9 đầu tiên được bàn giao cho khách hàng vào ngày 27/3/2023. VinFast VF 9 có 8 tùy chọn màu ngoại thất là: Brahminy White (Trắng), Desat Silver (Bạc), Crimson Red (Đỏ), Neptune Grey (Xám), VinFast Blue (Xanh dương), Deep Ocean (Xanh rêu), Jet Black (Đen), Sunset Orange (Cam).

Là mẫu xe đầu bảng của VinFast nên các thông số kích thước của VF 9 cũng lớn nhất trong chuỗi sản phẩm của hãng. Chiều dài x rộng x cao của xe lần lượt là 5.120 x 2.000 x 1.721 (mm), tương đương với loạt mẫu SUV hạng sang như Lexus LX570, Mercedes-Benz GLS hay BMW X7.

Ngoại thất VinFast VF 9 đúng chuẩn phong cách SUV full-size với những đường nét mạnh mẽ, nhưng vẫn đảm bảo sự sang trọng, cao cấp. Đầu xe xuất hiện nhiều thiết kế hình khối, những mảng dập nổi lớn trên nắp ca-pô càng nhấn mạnh vẻ hầm hố cho mẫu SUV cỡ E.

Bên thân xe có bộ la-zăng đa chấu tạo hình bắt mắt, kích thước lớn (20-22 inch). Tay nắm cửa dạng ẩn, gia tăng vẻ cao cấp và sang trọng. Đuôi xe vẫn tiếp tục xuất hiện những đường nét thiết kế hình học, có phần gân guốc giúp hoàn chỉnh vẻ đẹp cơ bắp cho VinFast VF 9.

Khoang cabin VinFast VF 9 thiết kế theo hướng tối giản nhưng sang trọng và tiện dụng với nhiều vật liệu cao cấp. Hệ thống đèn viền với nhiều tùy chọn màu sắc là một trong các chi tiết tạo nên điểm ấn tượng cho không gian bên trong xe.

Trung tâm táp-lô nổi bật với màn hình thông tin đặt ngang, kích thước lên tới 15,6 inch, ứng dụng tính năng điều khiển thông tin, giải trí đa phương tiện. Ngay dưới màn hình thông tin là bảng điều khiển dạng nút bấm, chạy thẳng hàng.

Vô-lăng dạng D-cut với khu vực trung tâm hình chữ nhật bo tròn, ôm trọn logo thương hiệu. Phía sau vô-lăng không có đồng hồ hiển thị thông tin, tính năng này đã được tích hợp vào màn hình trung tâm. Cần số dạng nút bấm giống như thiết kế thường thấy trên các mẫu siêu xe.

Giữa 2 ghế trước bố trí bệ tỳ tay lớn, có thể biến thành bàn làm việc tiện lợi ngay khi di chuyển trên xe. Đi cùng với đó là loạt tính năng tiện ích như: điều khiển xe bằng giọng nói với ngôn ngữ tự nhiên, trợ lý ảo thông minh, kết nối các ứng dụng thương mại điện tử, dịch vụ,...

VinFast VF 9 sử dụng động cơ điện, sản sinh công suất tối đa 402 mã lực và mô men xoắn cực đại 620 Nm. Xe trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian, cho khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,5s.

Xe sử dụng pin lithium iron phosphate (LFP) với hai tùy chọn dung lượng: 82 kWh và 92 kWh. Tùy thuộc vào phiên bản và điều kiện vận hành, VF 9 có thể di chuyển quãng đường từ 438 km đến 626 km sau mỗi lần sạc đầy.

VinFast VF 9 đạt tiêu chuẩn 5 sao của Euro NCAP, NHTSA và ASEAN NCAP với 11 túi khí cùng loạt công nghệ tiên tiến như: Hỗ trợ lái nâng cao ADAS; Hỗ trợ di chuyển khi tắc đường; Hỗ trợ lái đường cao tốc; Tự động chuyển làn; Hỗ trợ đỗ xe an toàn phần; Triệu tập xe thông minh,...

Giá xe VinFast VF 9 mới nhất tháng 8/2026

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ đồng) VinFast VF 9 Eco 1,348 VinFast VF 9 Plus 1,529

Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.