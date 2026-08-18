Chủ xe điện VinFast: Xuyên Việt thảnh thơi, vừa nhẹ đầu lại nhẹ ví

(VTC News) -

Đi xa nhẹ đầu vì trạm sạc luôn sẵn

“Trạm sạc cho xe VinFast có thể dễ dàng tìm thấy trên Quốc lộ 1. Mỗi lần đến trạm dừng nghỉ, tôi đều sạc cho thoải mái. Như lần ghé trạm sạc Vincom Kỳ Anh (Hà Tĩnh), tôi tranh thủ cắm sạc và đi siêu thị. Trụ sạc tại đây có công suất 250 kW nên sạc rất nhanh”, chủ kênh Life Trip chia sẻ trải nghiệm xuyên Việt tiện lợi với VinFast VF 9.

Đối với những người đam mê xê dịch, việc sạc xe điện giờ đây đã trở thành một phần tự nhiên của mỗi hành trình. Chủ kênh Life Trip cho biết gia đình anh thường tranh thủ thời gian xe nạp pin để ăn uống, mua sắm hoặc nghỉ ngơi, qua đó cùng tái tạo năng lượng trước khi tiếp tục chặng đường.

Tương tự, anh Hải, chủ xe Limo Green cũng đánh giá rất cao hạ tầng trạm sạc phủ rộng khắp trong hành trình xuyên Việt cùng gia đình. Ví dụ như tại các điểm vui chơi ở Cửa Lò (Nghệ An), chủ xe có thể dễ dàng tìm thấy bạt ngàn trụ sạc với các mức công suất khác nhau.

Hiện tại, mạng lưới sạc của V-Green đã có mặt ở cả 34 tỉnh, thành, với số lượng cổng sạc lên đến 150.000 cổng. Do đó, người dùng có thể dễ dàng sạc pin ở bất kỳ tuyến đường, con phố nào. Ngay cả những người có tần suất sử dụng xe nhiều như các tài xế dịch vụ cũng thừa nhận, trạm sạc chưa bao giờ là nỗi lo.

“Bây giờ anh em chạy dịch vụ chỉ bận tâm là tìm trạm sạc nào có mái che, thế là đủ hiểu là trạm sạc nhiều quá rồi”, anh Hạnh, một tài xế Limo Green chia sẻ.

Nhẹ gánh chi phí để tận hưởng hành trình

Tổng kết chuyến đi hơn 4.200 km, chủ kênh Life Trip chỉ ra, không chỉ “nhẹ đầu” về việc sạc, anh còn thấy “nhẹ gánh” hẳn về chi phí. Anh cho biết khoản chi phí lớn nhất của cả hành trình là... phí cầu đường.

“Hành trình xuyên Việt của tôi chỉ tốn hơn 3 triệu đồng tiền cầu đường. Đây là phí mà xe xăng hay xe điện đều phải chi, ngoài ra không mất tiền sạc”, anh phân tích.

Trên những hành trình xuyên Việt, nếu sử dụng xe xăng, dầu, chi phí nhiên liệu có thể lên đến hàng chục triệu đồng. Trong khi đó, các chủ xe VinFast đang được miễn phí tại các trạm sạc của V-Green đến hết 10/2/2029, nên chi phí sạc pin gần như bằng 0.

Song song với đó, theo kinh nghiệm của người dùng đã trải nghiệm cả xe xăng và xe điện, số tiền cho việc bảo dưỡng của xe điện cũng thấp hơn. Với các mẫu xe VinFast, chủ xe chỉ cần bảo dưỡng ở các mốc 15.000 km, trong khi với xe xăng, con số này là 5.000 km. Như vậy, cùng quãng đường di chuyển, xe xăng phải bảo dưỡng 3 lần thì xe điện mới vào xưởng 1 lần.

Sự thảnh thơi không chỉ đến từ bài toán chi phí. Trên những hành trình kéo dài hàng nghìn km, loạt công nghệ hỗ trợ lái nổi bật so với nhiều mẫu xe xăng cùng tầm giá còn giúp người dùng ô tô điện VinFast giảm bớt áp lực sau vô-lăng. Đáng chú ý là hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) với các tính năng thiết thực cho đường dài như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn…

“Trong cả hành trình xuyên Việt, tôi lái xe mà không thấy mệt. Hệ thống ADAS đảm nhiệm đến 60-70% thời lượng lái xe, nên tôi chỉ tốn sức lực cho khoảng 30%”, kênh Life Trip đánh giá.

Nhẹ về chi phí, vận hành và tiện lợi về hạ tầng là lý do các dòng xe điện VinFast ngày càng được ưu tiên cho các chuyến đi đường dài. Xu hướng này cũng được phản ánh bởi kết quả doanh số, khi lũy kế hết tháng 7/2026, VinFast đạt doanh số hơn 137.697 xe, vững vàng ở vị thế số 1 thị trường.