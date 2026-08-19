Giá xe VinFast VF 7 mới nhất tháng 8/2026

(VTC News) -

VinFast VF 7 ra mắt công chúng toàn cầu trong khuôn khổ của triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2022 (Las Vegas, Mỹ). Tháng 11/2023, VinFast VF 7 chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam với 2 phiên bản.

Mẫu xe nhanh chóng được vinh danh là xe gầm cao cỡ C của năm 2024 do báo điện tử Vnexpress tổ chức. Các màu ngoại thất của VinFast VF 7 gồm: trắng, đen, đỏ, xám, xanh dương và xanh lá (Deep Ocean).

VinFast VF 7 được thiết kế với ngôn ngữ “Vũ trụ phi đối xứng”, mang tính thẩm mỹ cao, cá tính, hiện đại, tối ưu tính năng khí động học và hướng tới tương lai.

Đầu xe vẫn hiện diện dải đèn LED ban ngày tạo hình chữ V kích thước lớn, trải rộng sang 2 bên và có khả năng phát sáng ấn tượng. Điểm nhấn ở vị trí trung tâm có logo hình chữ V nhỏ, sáng bóng.

Vẻ đẹp cơ bắp tiếp tục xuất hiện ở phần thân xe với hàng loạt đường gân dập nổi. Bộ la-zăng đa chấu, kích thước 20 inch, được ôm trọn bởi bộ lốp Pirelli P-Zero kích thước 265/40.

Đuôi xe xuất hiện các đường gân dập nổi lớn, mở rộng 2 bên. Dải LED tạo hình chữ V lớn, có thể phát sáng vốn là điểm nhận diện thương hiệu. Toàn bộ phần cản sau và xung quanh khu vực đặt biển số đều sơn đen, giúp hoàn chỉnh vẻ đẹp cá tính và cuốn hút.

Khoang nội thất VinFast VF 7 mang đến cảm nhận về sự sang trọng, cao cấp với lối thiết kế tối giản cùng cách phối 2 tông màu tinh tế. Khu vực táp-lô được tiết chế tối đa các chi tiết, mọi sự tập trung đều dồn về màn hình giải trí kích thước 12,9 inch tại vị trí trung tâm.

Màn hình này thiết kế quay hẳn về phía tài xế, giúp mọi thao tác được thực hiện dễ dàng hơn. Phía dưới là các nút bấm chức năng. Vô-lăng VF 7 cũng là dạng D-cut thể thao nhưng bắt mắt hơn với phối màu độc đáo. Xe không có đồng hồ hiển thị thông tin lái.

VinFast VF 7 Eco được trang bị một mô-tơ điện, sinh công suất 174 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm. Bộ pin đi kèm dung lượng 59,6 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa 375 km/lần sạc đầy, theo công bố của hãng.

VinFast VF 7 Plus trang bị hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 349 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Công suất của bản này đưa VF 7 trở thành mẫu xe mạnh nhất phân khúc.

Pin cung cấp năng lượng cho mô-tơ điện trên bản này dung lượng 75,3 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa khoảng 431 km sau mỗi lần sạc đầy (tiêu chuẩn WLTP).

VinFast VF 7 có 8 túi khí cùng các tính năng cơ bản như cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát chống lật. Đặc biệt, bản Plus có gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS với loạt tính năng đáng chú ý như giám sát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa, phanh tự động khẩn cấp phía trước, hệ thống camera 360 độ,…

Ngoài ra, cả hai phiên bản VinFast VF 7 đều có trợ lý ảo với khả năng tương tác bằng giọng nói tiếng Việt đa vùng miền.

Giá xe VinFast VF 7 mới nhất tháng 8/2026

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VNĐ) VinFast VF 7 Eco 740 VinFast VF 7 Plus 830 VinFast VF 7 Plus (trần kính toàn cảnh) 850

Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.