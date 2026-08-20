Limo Green: Lựa chọn tối ưu chi phí cho tài xế công nghệ

(VTC News) -

Với xe xăng chạy dịch vụ, tài xế thường phải đưa xe vào xưởng bảo dưỡng định kỳ mỗi 5.000 km, nghĩa là mỗi tháng vài lần nếu chạy đều đặn. Limo Green có mốc bảo dưỡng định kỳ dài hơn, khoảng 15.000 km, nhờ đó giảm đáng kể “thời gian chết” cho tài xế.

“Trước chạy xe xăng, cứ vài tuần lại mất nửa ngày mang xe đi bảo dưỡng, có tháng còn phải nằm xưởng sửa lặt vặt. Giờ chuyển qua Limo Green, cả tháng chưa phải mang xe vào xưởng bảo dưỡng định kỳ lần nào, trong khi tần suất di chuyển của tôi thậm chí còn tăng lên”, anh Tuấn Anh, một tài xế công nghệ tại Hà Nội vừa chuyển đổi sang Limo Green, chia sẻ.

Theo anh Tuấn Anh, từ khi chuyển đổi sang xe điện nhà VinFast, anh tự tin nhận cuốc hơn vì không “ngán” địa hình nào. Với động cơ công suất tối đa 201 mã lực, mô-men xoắn cực đại 280 Nm, hơn hẳn các dòng xe thường được tài xế dịch vụ sử dụng, Limo Green dễ dàng chinh phục các đoạn đường đèo dốc dù chở full tải.

Song song với đó, tầm vận hành lên tới 450 km/lần sạc đi kèm hạ tầng 150.000 cổng sạc phủ rộng khắp cả nước, cho phép xe thoải mái chở khách trên mọi cung đường.

Với Limogreen, anh Tuấn Anh tự tin nhận cuộc hơn hẳn nhờ tiết kiệm thời gian bảo dưỡng xe.

Đặc biệt, Limo Green hiện có mức chi phí thấp hơn đáng kể so với các mẫu xe cùng phân khúc dịch vụ 7 chỗ.

Cụ thể, khách hàng đăng ký vận doanh độc quyền trên nền tảng GSM được miễn phí sạc pin không giới hạn số lần tại các trạm công cộng V-Green tới hết 10/2/2029. Chính sách này gần như xóa bỏ hoàn toàn chi phí nhiên liệu hàng ngày - khoản chi vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh thu của tài xế chạy xe xăng.

“Trước đây cứ đổ xăng là thấy tiền trôi đi ngay trong ngày. Giờ sạc gần như không mất tiền, thu nhập thực tế nhiều hơn hẳn trước đây”, anh Tuấn Anh cho biết thêm.

Có cùng trải nghiệm với anh Tuấn Anh, anh Hoàng Tiến Đạt, đối tác Green SM Platform tại TP.HCM, nhận thấy sự thay đổi rõ rệt về doanh thu thực nhận từ khi chuyển sang Limo Green.

“Ban đầu, tôi dự tính còn nhiều năm nữa mới trả xong nợ, nhưng chạy được vài tháng thấy tiền để dành mỗi tháng nhiều hơn mình nghĩ. Nếu giữ được nhịp này, khả năng tôi có thể tất toán sớm hơn dự kiến”, anh Đạt tính toán lại dòng tiền.

Đây cũng là lý do ngày càng nhiều tài xế công nghệ chuyển từ xe xăng sang xe điện để chạy dịch vụ. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2026, Limo Green đạt doanh số 32.331 xe, dẫn đầu phân khúc MPV tại Việt Nam.

Limo Green là mẫu xe dẫn đầu phân khúc MPV tại Việt Nam trong lũy kế 7 tháng đầu 2026.

Trong năm 2026, hãng xe Việt cũng đang áp dụng chính sách “Mua xe 0 đồng”, cho phép khách hàng vay tới 100% giá trị xe mà không cần vốn đối ứng, tạo điều kiện để tài xế dễ dàng tiếp cận Limo Green.

Đặc biệt, từ nay đến hết 31/08/2026, Limo Green còn được áp dụng thêm ưu đãi 35 triệu đồng, đưa mức giá thực tế về chỉ còn 664 triệu đồng. Khách hàng cũng có thể lựa chọn hình thức ưu đãi ân hạn nợ gốc 3 tháng và miễn toàn bộ lãi suất năm đầu (thay thế ưu đãi 35 triệu đồng).

Do xe điện đang được miễn 100% lệ phí trước bạ, người mua tiết kiệm thêm vài chục triệu đồng so với xe xăng.

“Sạc nhẹ tiền, bảo dưỡng thưa, chạy được nhiều hơn” là công thức giúp Limo Green trở thành công cụ kinh doanh hiệu quả của tài xế dịch vụ.