Li Auto chuẩn bị ra mắt 4 mẫu SUV hạng sang tại Việt Nam

(VTC News) -

Thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng về số lượng thương hiệu đến từ Trung Quốc khi Li Auto xác nhận kế hoạch gia nhập vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027. Toàn bộ danh mục sản phẩm giai đoạn đầu của hãng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc.

Đơn vị đảm nhận vai trò phân phối chính thức Li Auto tại Việt Nam là Neera Motors, pháp nhân thuộc sở hữu của tập đoàn Jilin Huaze (Trung Quốc). Hiện tại, hệ thống phân phối đang hoàn thiện hai phòng trưng bày đầu tiên tại Hà Nội và TP.HCM để kịp đưa vào vận hành trong tháng 12 tới.

Khác với nhiều thương hiệu Trung Quốc trước đó vốn tập trung vào nhóm xe phổ thông giá dễ tiếp cận, dải sản phẩm mở bán đợt đầu của Li Auto đều thuộc nhóm CUV/SUV kích thước lớn, cạnh tranh trực tiếp về thông số vật lý với các dòng xe sang châu Âu.

Bộ ba SUV điện mở rộng phạm vi (REEV)

Trọng tâm trong kế hoạch đổ bộ của Li Auto là ba mẫu SUV thuộc dòng L-series gồm L6, L8 và L9. Cả ba mẫu xe này đều sử dụng hệ truyền động điện mở rộng phạm vi (REEV), kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L đóng vai trò máy phát điện cùng hai mô-tơ điện dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD).

Li L8 trang bị hệ truyền động điện mở rộng phạm vi với quãng đường kết hợp đạt 1.662 km.

Về định vị kích thước, Li L6 là mẫu SUV 5 chỗ có chiều dài tổng thể 4.935 mm và trục cơ sở 2.920 mm, đặt ngang hàng với nhóm xe sang cỡ trung như BMW X5, Mercedes-Benz GLE hay Audi Q7. Trang bị cụm pin dung lượng 51 kWh, xe đạt quãng đường chạy thuần điện 295 km và tổng hành trình kết hợp lên tới 1.250 km.

Ở bậc cao hơn, Li L8 (5 chỗ) sở hữu chiều dài 5.135 mm, trục cơ sở 3.045 mm, tương đương các dòng SUV cỡ lớn như BMW X7 hoặc Mercedes-Benz GLS. Trong khi đó, mẫu xe đầu bảng Li L9 cấu hình 6 chỗ ngồi có chiều dài 5.255 mm và trục cơ sở 3.125 mm, tiệm cận kích thước của Range Rover trục cơ sở dài (LWB). Bộ đôi L8 và L9 cùng sử dụng gói pin 72,7 kWh, cho phép vận hành thuần điện khoảng 420 - 424 km và đạt tầm hoạt động hỗn hợp từ 1.640 đến 1.662 km.

Bổ sung cấu hình thuần điện dáng thể thao

Bên cạnh nhóm xe REEV, Li Auto còn đưa về mẫu crossover thuần điện (BEV) Li 6 mang phong cách thiết kế fastback 5 chỗ. Xe có chiều dài tổng thể 4.950 mm, trục cơ sở đạt 3.000 mm nhưng chiều rộng và chiều cao được tiết chế để tối ưu tính khí động học. Tùy thuộc vào cấu hình dẫn động cầu sau hoặc bốn bánh, Li 6 đi kèm bộ pin dung lượng từ 87,3 đến 96 kWh, đáp ứng phạm vi hoạt động từ 710 đến 780 km sau mỗi lần sạc đầy theo chuẩn CLTC.

Mẫu crossover thuần điện Li 6 sở hữu thiết kế fastback với tầm hoạt động tối đa lên tới 780 km.

Thành lập từ năm 2015 với trụ sở chính đặt tại Bắc Kinh, có nhà máy sản xuất đặt tại Thường Châu (tỉnh Giang Tô), Li Auto hiện phát triển danh mục gồm 6 dòng sản phẩm chia đều cho hai nhóm công nghệ BEV và REEV. Sự hiện diện của thương hiệu này cùng với iCaur (thuộc tập đoàn Chery) vào cuối năm 2026 sẽ nâng tổng số hãng ô tô Trung Quốc tại Việt Nam lên hơn 14 thương hiệu, tạo áp lực cạnh tranh đáng kể lên cục diện phân khúc xe gầm cao cao cấp.