Giá xăng dầu hôm nay 23/8: Tăng nhẹ phiên cuối tuần

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ do ảnh hưởng bởi các dấu hiệu về nhu cầu tiêu thụ mạnh mẽ tại Mỹ, cùng với sự bất định xung quanh nỗ lực chấm dứt chiến tranh tại Ukraine.

Nhà phân tích hàng hóa Giovanni Staunovo của UBS cho biết: “Hiện mọi người đều chờ động thái tiếp theo từ Tổng thống Donald Trump. Có vẻ trong vài ngày tới sẽ chưa có gì xảy ra”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ xem liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy có hợp tác để chấm dứt chiến sự hay không. Ông Trump đang tìm cách sắp xếp một hội nghị thượng đỉnh giữa Putin và Zelenskiy nhằm thúc đẩy thỏa thuận hòa bình cho Ukraine.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói chưa có chương trình nghị sự nào cho một hội nghị tiềm năng, đồng thời cáo buộc Zelenskiy “nói không với mọi thứ”.

Giấ dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ. (Ảnh minh họa: iStock)

Bên cạnh đó, giá dầu còn được củng cố bởi số liệu cho thấy lượng tồn kho dầu thô Mỹ giảm mạnh hơn dự báo trong tuần trước, phản ánh nhu cầu vững chắc. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ đã giảm 6 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 15/8, so với kỳ vọng chỉ giảm 1,8 triệu thùng.

Tuy nhiên, số liệu kinh tế yếu kém từ Đức đã phần nào kìm hãm đà tăng giá dầu. Nền kinh tế lớn nhất châu Âu giảm 0,3% trong quý II, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu dầu. Giới đầu tư cũng dõi theo hội nghị kinh tế Jackson Hole tại Wyoming để tìm tín hiệu về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào tháng 9.

Chủ tịch Fed Jerome Powell ám chỉ khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tới, nhưng chưa cam kết chắc chắn. Lãi suất thấp hơn có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu, từ đó hỗ trợ giá.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 21/8, giá xăng E5 RON92 tăng 110 đồng/lít, không cao hơn 19.464 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 208 đồng/lít, không cao hơn 20.092 đồng/lít.

Ngược lại, giá các loại dầu đồng loạt giảm: Dầu diesel giảm 172 đồng/lít, không cao hơn 17.905 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 206 đồng/lít, không cao hơn 17.814 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 152 đồng/kg, không cao hơn 15.116 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 33 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 14 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.

Cũng tại kỳ điều hành này, giá xăng E10 được điều chỉnh lần thứ ba kể từ khi bắt đầu mở bán ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng ngày 1/8. Theo đó, từ 15h ngày 21/8, giá bán lẻ xăng E10 là 19.840 đồng/lít (tăng 180 đồng/lít).

Như vậy, giá xăng E10 cao hơn 380 đồng/lít so với xăng E5 và thấp hơn 250 đồng/lít so với xăng khoáng RON95.