Giá xăng dầu hôm nay 9/8: Giá dầu thế giới giảm phiên cuối tuần

(VTC News) -

Giá dầu hôm nay tiếp tục suy giảm sau khi Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong vài ngày tới, làm dấy lên kỳ vọng về một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn tiếp tục chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với những khách hàng lớn mua năng lượng từ Nga nhằm gây sức ép lên Moscow trong việc chấm dứt xung đột. Nga hiện là quốc gia sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ.

Các nhà phân tích của Ngân hàng ANZ cho biết, mức thuế cao hơn của Mỹ đối với hàng nhập khẩu từ nhiều đối tác thương mại, bắt đầu có hiệu lực hôm thứ Năm, đã làm gia tăng lo ngại về hoạt động kinh tế và nhu cầu dầu thô.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục suy giảm. (Ảnh minh hoạ)

Thuế quan mới được áp dụng trong bối cảnh thị trường lao động Mỹ vốn đã yếu hơn dự kiến, cùng với thông báo của Điện Kremlin rằng ông Putin và ông Trump sẽ gặp nhau trong vài ngày tới, khi căng thẳng thương mại gia tăng giữa Mỹ và các khách hàng mua dầu của Nga.

Tuần này, ông Trump đe dọa tăng thuế đối với Ấn Độ nếu nước này tiếp tục mua dầu Nga. Theo nhà phân tích độc lập Tina Teng, thị trường coi động thái này là áp lực buộc Nga đạt thỏa thuận với Mỹ. Ông Trump cũng nói rằng Trung Quốc - khách hàng mua dầu thô Nga lớn nhất - có thể bị áp mức thuế tương tự Ấn Độ.

Khả năng diễn ra cuộc gặp làm dấy lên kỳ vọng về một giải pháp ngoại giao chấm dứt xung đột ở Ukraine, qua đó có thể dẫn tới việc nới lỏng trừng phạt đối với Nga. Thị trường chứng khoán Nga đã tăng điểm sau thông tin này.

“Có thể sẽ có cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin trong tương lai gần, điều này cho thấy ông Trump đang áp dụng cách tiếp cận ‘chờ và xem’ đối với các biện pháp trừng phạt bổ sung với Nga và các đồng minh”, các nhà phân tích của Commerzbank nhận định.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 7/8, giá xăng E5 RON92 tăng 207 đồng/lít, không cao hơn 19.608 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 234 đồng/lít, không cao hơn 20.074 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S giảm 268 đồng/lít, không cao hơn 19.068 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 54 đồng/lít, không cao hơn 18.660 đồng/lít. Dầu mazut tăng 114 đồng/kg, không cao hơn 15.647 đồng/kg.

Đây cũng là lần điều chỉnh đầu tiên kể từ khi xăng sinh học E10 được PVOIL mở bán thí điểm tại Hà Nội và Hải Phòng, Petrolimex mở bán thí điểm tại TP.HCM kể từ ngày 1/8. Mức giá được điều chỉnh tại vùng 1 là 19.830 đồng/lít và vùng 2 là 20.220 đồng/lít, tăng 230 đồng/lít so với giá công bố ngày đầu mở bán.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 31 phiên điều chỉnh, trong đó 12 phiên giảm, 14 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.