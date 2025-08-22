Giá xăng dầu hôm nay 22/8: Bật tăng trở lại

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ do ảnh hưởng bởi các dấu hiệu về nhu cầu tiêu thụ mạnh mạnh mẽ tại Mỹ, cùng với sự bất định xung quanh nỗ lực chấm dứt chiến tranh tại Ukraine.

Nhà phân tích độc lập Gaurav Sharma nhận định: “Nếu các nỗ lực của Nhà Trắng thực sự dẫn tới việc chấm dứt xung đột tại Ukraine, đồng thời Nga dần quay trở lại cộng đồng quốc tế thì đây sẽ là tín hiệu bất lợi cho thị trường dầu mỏ”.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ. (Ảnh minh họa: iStock).

Trong bối cảnh chưa rõ ràng về tiến triển hòa bình, khả năng các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt hơn đối với Nga lại nổi lên, tạo ra tâm lý lạc quan cho giới giao dịch.

Cùng ngày, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm 6 triệu thùng trong tuần trước xuống 420,7 triệu thùng, trái với kỳ vọng giảm 1,8 triệu thùng trong khảo sát của Reuters.

Dù mức sụt giảm lớn phản ánh nhu cầu tăng nhưng việc lượng dầu thô tại trung tâm Cushing tăng cho thấy nhu cầu cơ bản có thể không mạnh như vậy. Theo chuyên gia Ashley Kelty của Panmure Liberum, việc giảm tồn kho phần nào đến từ công suất lọc dầu tăng và xuất khẩu cao hơn. Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi tín hiệu chính sách từ hội nghị chuyên đề Jackson Hole của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 21/8, giá xăng E5 RON92 tăng 110 đồng/lít, không cao hơn 19.464 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 208 đồng/lít, không cao hơn 20.092 đồng/lít.

Ngược lại, giá các loại dầu lại đồng loạt giảm: Dầu diesel giảm 172 đồng/lít, không cao hơn 17.905 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 206 đồng/lít, không cao hơn 17.814 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 152 đồng/kg, không cao hơn 15.116 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 33 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 14 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.

Cũng tại kỳ điều hành này, giá xăng E10 cũng được điều chỉnh lần thứ ba kể từ khi bắt đầu mở bán ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng ngày 1/8. Theo đó, từ 15h ngày 21/8, giá bán lẻ xăng E10 là 19.840 đồng/lít (tăng 180 đồng/lít).

Như vậy, giá xăng E10 cao hơn 380 đồng/lít so với xăng E5 và thấp hơn 250 đồng/lít so với xăng khoáng RON95.