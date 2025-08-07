Giá xăng tăng vượt 20.000 đồng/lít, giá dầu giảm

(VTC News) -

Theo đó, giá xăng E5 RON92 tăng 207 đồng/lít, không cao hơn 19.608 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 234 đồng/lít, không cao hơn 20.074 đồng/lít.

Ngược lại, giá các loại dầu hôm nay lại tăng, giảm trái chiều. Cụ thể, giá dầu diesel giảm 268 đồng/lít, không cao hơn 19.068 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 54 đồng/lít, không cao hơn 18.660 đồng/lít.

Chỉ có giá dầu mazut tăng 114 đồng/kg, không cao hơn 15.647 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng chiều nay đồng loạt tăng. (Ảnh: Minh Đức).

Theo liên bộ Tài chính - Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 31/7 - 6/8) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thông tin cập nhật về chính sách thuế của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu của các đối tác thương mại; OPEC+ quyết định tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 9; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn.

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua biến động lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 31/7 và 7/8 là: 78,508 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (tăng 1,100 USD/thùng); 80,198 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,100 USD/thùng); 87,616 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,426 USD/thùng); 88,868 USD/thùng dầu diesel (giảm 1,632 USD/thùng); 420,802 USD/tấn dầu mazut (tăng 3,404 USD/tấn).

Trước đó, trong kỳ điều hành ngày 31/7, giá xăng E5 RON92 tăng 122 đồng/lít, lên mức 19.401 đồng/lít; xăng RON95 tăng 131 đồng/lít, lên mức 19.840 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S giảm 61 đồng/lít, xuống 19.068 đồng/lít; dầu hỏa tăng 86 đồng/lít, ở mức 18.714 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 154 đồng/kg, ở mức 15.533 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 31 phiên điều chỉnh, trong đó 12 phiên giảm, 14 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.