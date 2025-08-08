Giá xăng dầu hôm nay 8/8: Giá dầu thế giới suy giảm

(VTC News) -

Giá dầu hôm nay suy giảm sau khi Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong vài ngày tới, làm dấy lên kỳ vọng về một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn tiếp tục chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với những khách hàng lớn mua năng lượng từ Nga nhằm gây sức ép lên Moscow trong việc chấm dứt xung đột. Nga hiện là quốc gia sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ.

Cùng lúc, ông Trump đã áp thêm thuế 25% lên hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, viện dẫn lý do nước này vẫn tiếp tục mua dầu của Nga. Thuế mới sẽ có hiệu lực từ ngày 28/8. Ấn Độ hiện là khách hàng mua dầu lớn thứ hai của Nga, chỉ sau Trung Quốc.

Ông Trump cũng để ngỏ khả năng áp thêm thuế đối với Trung Quốc. Tính từ tuần trước, giá dầu đã giảm khoảng 9%, đánh dấu chuỗi 6 phiên giảm liên tiếp.

"Việc OPEC tiếp tục tăng sản lượng vẫn là yếu tố tiêu cực chủ đạo, trong khi những bất ổn liên quan đến thuế quan tiếp tục củng cố lập luận ủng hộ mức giá thấp hơn", các chuyên gia từ công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates nhận định trong một báo cáo.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng các đồng minh, bao gồm Nga (gọi chung là OPEC+), đã đồng ý tăng sản lượng thêm 547.000 thùng/ngày trong tháng 9.

Giá dầu thế giới hôm nay suy giảm. (Ảnh minh họa: Petrolimex).

Mặc dù vậy, đà bán ra hôm qua phần nào được hạn chế bởi số liệu cho thấy tồn kho dầu thô tại Mỹ giảm mạnh, giá dầu bán sang châu Á của Saudi Arabia tăng và nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 7 vẫn ở mức cao.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 3 triệu thùng, còn 423,7 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 1/8, vượt xa dự báo giảm 591.000 thùng từ khảo sát của Reuters.

Tại Trung Quốc, nhập khẩu dầu thô tháng 7 giảm 5,4% so với tháng 6 nhưng vẫn tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà phân tích dự báo hoạt động lọc dầu tại nước này sẽ vẫn duy trì ổn định trong ngắn hạn.

Saudi Arabia - nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới mới đây đã tăng giá bán dầu thô sang châu Á trong tháng 9, lần tăng thứ hai liên tiếp, do nguồn cung thắt chặt và nhu cầu mạnh mẽ.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 7/8, giá xăng E5 RON92 tăng 207 đồng/lít, không cao hơn 19.608 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 234 đồng/lít, không cao hơn 20.074 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S giảm 268 đồng/lít, không cao hơn 19.068 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 54 đồng/lít, không cao hơn 18.660 đồng/lít. Dầu mazut tăng 114 đồng/kg, không cao hơn 15.647 đồng/kg.

Đây cũng là lần điều chỉnh đầu tiên kể từ khi xăng sinh học E10 được PVOIL mở bán thí điểm tại Hà Nội và Hải Phòng, Petrolimex mở bán thí điểm tại TP.HCM kể từ ngày 1/8.

Theo đó, mức giá được điều chỉnh tại vùng 1 là 19.830 đồng/lít và vùng 2 là 20.220 đồng/lít, tăng 230 đồng/lít so với giá công bố ngày đầu mở bán.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 31 phiên điều chỉnh, trong đó 12 phiên giảm, 14 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.