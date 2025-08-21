Giá xăng đồng loạt tăng, giá dầu giảm

(VTC News) -

Theo đó, giá xăng E5 RON92 tăng 110 đồng/lít, không cao hơn 19.464 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 208 đồng/lít, không cao hơn 20.092 đồng/lít.

Ngược lại, giá các loại dầu lại đồng loạt giảm: Dầu diesel giảm 172 đồng/lít, không cao hơn 17.905 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 206 đồng/lít, không cao hơn 17.814 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 152 đồng/kg, không cao hơn 15.116 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng chiều nay 21/8 quay đầu tăng nhẹ. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức).

Theo liên bộ Tài chính - Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 14/8/2025 - 20/8/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn so với thông tin dự báo; Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine thảo luận về lộ trình chấm dứt xung đột tại Ukraine giữa Nga và Ukraine; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 14/8 và kỳ điều hành ngày 21/8 là: 77,482 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (tăng 0,452 USD/thùng); 80,056 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,914 USD/thùng); 82,592 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,332 USD/thùng); 83,576 USD/thùng dầu diesel (giảm 1,140 USD/thùng); 401,068 USD/tấn dầu mazut (giảm 6,126 USD/tấn).

Trước đó, trong kỳ điều hành ngày 14/8, giá xăng E5 RON92 đã giảm 254 đồng/lít, không cao hơn 19.354 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 190 đồng/lít, không cao hơn 19.884 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt giảm: Dầu diesel giảm 723 đồng/lít, không cao hơn 18.077 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 640 đồng/lít, không cao hơn 18.020 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 379 đồng/kg, không cao hơn 15.268 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 33 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 14 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.

Hôm nay, giá xăng E10 cũng được điều chỉnh lần thứ ba kể từ khi bắt đầu mở bán ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng ngày 1/8. Theo đó, từ 15h ngày 21/8, giá bán lẻ xăng E10 là 19.840 đồng/lít (tăng 180 đồng/lít).

Như vậy, giá xăng E10 cao hơn 380 đồng/lít so với xăng E5 và thấp hơn 250 đồng/lít so với xăng khoáng RON95.

Trước đó, giá xăng E10 đã có 2 lần tăng và 1 lần giảm. Khi mở bán, giá xăng E10 là 19.600 đồng/lít ở vùng 1 và 19.990 đồng/lít ở vùng 2. Đến kỳ điều hành ngày 21/8, giá xăng E10 là 19.840 đồng/lít, tăng 180 đồng/lít ở vùng 1 và 20.230 đồng/lít ở vùng 2.