Giá xăng chiều nay sẽ tăng hay giảm?

Theo nhiều ý kiến dự báo từ các doanh nghiệp, trong kỳ điều hành chiều nay, giá bán lẻ xăng dầu có thể sẽ được điều chỉnh trái chiều theo hướng giá xăng tăng và giá dầu giảm.

Trong đó, dự báo giá xăng RON95 tăng khoảng 200 - 250 đồng/lít; xăng E5 RON92 tăng khoảng 190 đồng/lít; giá dầu diesel giảm khoảng 260 đồng/lít.

Mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cũng cho thấy tại kỳ điều hành chiều nay 21/8, giá xăng bán lẻ có thể tăng nhẹ 0,6 - 0,9%, trong khi giá dầu bán lẻ dự báo giảm từ 1,3 - 1,9% so với kỳ điều hành trước.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 có thể tăng 116 đồng (0,6%) lên mức 19.466 đồng/lít, xăng RON95 có thể tăng 181 đồng (0,9%) lên mức 20.061 đồng/lít.

Giá xăng chiều nay dự báo được điều chỉnh tăng, (Ảnh: Minh Đức).

Trong khi đó, giá dầu bán lẻ có xu hướng giảm, cụ thể giá dầu hỏa giảm 1,9% về mức 17.678 đồng/lít, dầu diesel có thể giảm 1,7% về mức 17.761 đồng/lít, còn dầu mazut có thể giảm 1,3% về mức 15.057 đồng/kg.

Trước đó, trong kỳ điều hành ngày 14/8, giá xăng E5 RON92 đã giảm 254 đồng/lít, không cao hơn 19.354 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 190 đồng/lít, không cao hơn 19.884 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt giảm: Dầu diesel giảm 723 đồng/lít, không cao hơn 18.077 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 640 đồng/lít, không cao hơn 18.020 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 379 đồng/kg, không cao hơn 15.268 đồng/kg.

Đây cũng là lần thứ 2 giá xăng E10 được điều chỉnh, kể từ khi bắt đầu mở bán ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng ngày 1/8.

Trong đó, có 1 lần tăng và 1 lần giảm. Khi mở bán, giá xăng E10 là 19.600 đồng/lít ở vùng 1 và 19.990 đồng/lít ở vùng 2. Đến kỳ điều hành ngày 7/8, giá xăng E10 là 19.830 đồng/lít ở vùng 1 và 20.220 đồng/lít ở vùng 2.

Giá dầu thế giới tăng trở lại

Đầu giờ sáng 21/8, giá dầu WTI ở mức 62,45 USD/thùng, tăng 0,66 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ ở mức 66,44 USD/thùng, tăng 0,74 USD/thùng.

Giá dầu tăng sau khi Viện Dầu khí Mỹ (API) báo cáo tồn kho dầu thô của Mỹ giảm, trong khi nhà đầu tư tiếp tục theo dõi các bước đi tiếp theo trong tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine. Các lệnh trừng phạt đối với dầu thô Nga hiện vẫn chưa được gỡ bỏ.

Theo số liệu của API, tồn kho dầu thô Mỹ đã giảm 2,42 triệu thùng trong tuần trước, trước khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố số liệu chính thức.

Ngoài ra, giá dầu còn được hỗ trợ bởi sự cố lũ lụt tại một nhà máy lọc dầu lớn ở Mỹ. Tập đoàn BP cho biết, hoạt động tại nhà máy lọc dầu Whiting (Indiana) với công suất 440.000 thùng/ngày đã bị ảnh hưởng sau một trận giông bão nghiêm trọng gây ngập lụt. Đây là cơ sở sản xuất nhiên liệu chủ chốt cho thị trường Trung Tây Mỹ và sự cố có thể ảnh hưởng đến nhu cầu dầu thô tại nhà máy này.