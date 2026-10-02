Giá vàng hôm nay 2/10: Hồi phục nhẹ

(VTC News) -

Giá vàng thế giới hồi phục nhờ được hỗ trợ từ kỳ vọng giảm bớt về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất vào tháng 10, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc cao và đồng đô la Mỹ mạnh tiếp tục hạn chế đà tăng.

Carley Garner, đồng sáng lập công ty môi giới DeCarley Trading, cho biết giá thấp hơn, hỗ trợ kỹ thuật và xu hướng theo mùa thuận lợi đã tạo ra một kịch bản hấp dẫn cho sự phục hồi ngắn hạn của vàng.

Tuy nhiên, Garner nhấn mạnh rằng bà đang kỳ vọng vào một đợt phục hồi ngắn hạn chứ không phải là sự khởi đầu của một xu hướng tăng dài hạn mới.

Giá vàng hôm nay hồi phục nhẹ. (Ảnh: Minh Đức).

Theo David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, việc kỳ vọng lãi suất tăng suy yếu đang tạo lực đỡ cho nhóm kim loại quý.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 2/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.179 USD/ounce, tăng 27 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Achilleas Georgolopoulos, chuyên gia phân tích cấp cao tại XM Trading, cho rằng tâm lý né rủi ro và kỳ vọng Fed tăng lãi suất giảm đã hỗ trợ vàng, nhưng xu hướng ngắn hạn vẫn còn yếu. Nếu báo cáo việc làm mạnh hơn dự kiến, giá vàng có thể quay lại kiểm tra vùng 4.000 USD/ounce.

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo các chuyên gia, kỳ vọng lãi suất tăng và lợi suất trái phiếu tăng vọt có thể khiến giá vàng quay về vùng 4.000 USD/ounce trong tuần này. Tuy nhiên, một số chuyên gia khác thì cho rằng, dù con đường tăng giá trở nên khó khăn hơn, giá vàng vẫn có thể đạt 5.000 USD/ounce trong vòng 6 tháng tới.

Các nhà phân tích cho rằng, trường hợp Fed tăng lãi suất thêm một vài lần nữa sẽ là lực cản đối với vàng trong ngắn hạn. Điều này khiến con đường hướng tới 5.000 USD/ounce trở nên khó khăn khi nhà đầu tư phải đối mặt với lợi suất thực cao.