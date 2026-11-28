(VTC News) -

Ngày 28/11, thông tin từ UBND tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã ký văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cùng hai hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet Air.

Theo đó, văn bản có nội dung trọng tâm nhằm đề nghị tăng cường khai thác, bổ sung thêm các chuyến bay đi và đến Cảng hàng không Phù Cát để phục vụ chuỗi sự kiện đối ngoại, kinh tế quy mô lớn sắp diễn ra.

Gia Lai đề nghị tăng chuyến bay đến Phù Cát phục vụ Hội nghị APEC 2027 (ISOM) với hơn 3.500 đại biểu trong nước và quốc tế

Cụ thể, khoảng thời gian cao điểm được tỉnh Gia Lai đề xuất tập trung từ ngày 1-15/12, bao gồm giai đoạn trước, trong và ngay sau khi tổ chức Hội nghị không chính thức các quan chức cấp cao APEC 2027 (ISOM). Đây là sự kiện chính trị, ngoại giao tầm cỡ do Ban Thư ký quốc gia APEC 2027 chủ trì tổ chức tại Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, việc đăng cai và phối hợp tổ chức ISOM 2027 là nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Hơn thế nữa, đây còn là “cơ hội vàng” để địa phương quảng bá hình ảnh một vùng đất năng động, giàu bản sắc và đầy tiềm năng; mở rộng giao lưu hợp tác, từng bước nâng cao vị thế của Gia Lai trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng.

Dự kiến, hội nghị sẽ chào đón khoảng 350 - 400 đại biểu cấp cao đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC. Tuy nhiên, sức nóng tại cửa ngõ hàng không Phù Cát trong nửa đầu tháng 12 sẽ còn tăng cao gấp bội khi Gia Lai quyết định lồng ghép tổ chức hai sự kiện quy mô lớn khác ngay trong dịp này.

Cụ thể, địa phương sẽ tiến hành tổng kết Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với sự góp mặt của khoảng 2.000 đại biểu, song hành cùng Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Gia Lai năm 2026 thu hút từ 1.000 đến 1.200 khách mời.

Như vậy, chỉ trong vòng nửa tháng, tỉnh Gia Lai sẽ trở thành tâm điểm hội tụ của hơn 3.500 đại biểu trong và ngoài nước. Thành phần tham dự chuỗi sự kiện vô cùng đa dạng và quan trọng, bao gồm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành, thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2026 cùng Hiệp hội Du lịch Việt Nam. Bên cạnh các đoàn đại biểu quốc tế dự ISOM APEC 2027 còn có đại diện các đại sứ quán, tổng lãnh sự quán, phái đoàn thường trực tại các tổ chức quốc tế và lực lượng phóng viên báo chí hùng hậu.

UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Vietnam Airlines và Vietjet Air sớm rà soát, nghiên cứu phương án tăng tải cung ứng, mở thêm các khung giờ bay linh hoạt kết nối với Cảng hàng không Phù Cát.

Cùng với đó, tỉnh Gia Lai cũng kiến nghị Cục Hàng không Việt Nam và ACV quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, cấp phép slot bay cũng như hỗ trợ tối đa cho các hãng hàng không trong quá trình tăng chuyến. Việc bảo đảm chất lượng dịch vụ mặt đất, duy trì nghiêm ngặt công tác an ninh, an toàn hàng không được đặt lên hàng đầu, nhằm mang lại trải nghiệm chu đáo, chuyên nghiệp và hiếu khách nhất cho các đoàn đại biểu ngay khi đặt chân đến Gia Lai..