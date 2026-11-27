(VTC News) -

Chiều 27/11, UBND tỉnh Gia lai thông tin, từ ngày 7-9/12/2026 Gia Lai sẽ trở thành tâm điểm đối ngoại của cả nước khi phối hợp cùng Ủy ban Quốc gia APEC 2027 tổ chức Hội nghị không chính thức các Quan chức cao cấp (ISOM) APEC 2027 diễn ra tại phường Quy Nhơn.

“Đây là sự kiện có ý nghĩa bản lề, mở đầu cho chuỗi hoạt động của Năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai, nơi 21 nền kinh tế thành viên cùng thảo luận định hướng và ưu tiên hợp tác cho cả năm”, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết.

UBND tỉnh Gia Lai họp báo thông tin về Hội nghị không chính thức các quan chức cấp cao APEC 2027 (ISOM)

Theo công bố của UBND tỉnh Gia Lai, sự kiện sẽ quy tụ lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương cùng các quan chức cao cấp, đại diện Ban Thư ký APEC quốc tế, Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC (ABAC) và nhiều tổ chức uy tín toàn cầu như WB, IMF, WTO, OECD, WEF, UNESCAP, FAO.

Điểm nhấn chuyên môn mở màn vào ngày 7/12 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh là Hội thảo chuyên đề về các ưu tiên Năm APEC 2027 với khoảng 350 - 400 đại biểu và 25 diễn giả trong nước, quốc tế. Phiên khai mạc dự kiến có sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027 Phạm Gia Túc. Tại đây, các chuyên gia sẽ tập trung thảo luận ba trụ cột: nâng cao năng suất nền kinh tế; thúc đẩy thương mại, đầu tư khu vực; nâng cao tính tự cường, năng động và chất lượng đời sống người dân.

Tiếp nối chương trình, ngày 8/12 sẽ diễn ra Phiên họp hẹp ISOM và cuộc họp không chính thức của Ủy ban Thương mại và Đầu tư APEC do Bộ Công Thương chủ trì. Phiên họp toàn thể Hội nghị ISOM sẽ được tổ chức vào sáng 9/12 với sự góp mặt của các đoàn thành viên cùng các quan sát viên quốc tế như ASEAN, PECC, PIF, trước khi khép lại bằng buổi họp báo công bố kết quả vào buổi chiều cùng ngày.

Không chỉ dừng lại ở các phiên nghị sự tầm cỡ, Gia Lai còn tận dụng tối đa “cơ hội vàng” này để kết nối giao thương và quảng bá hình ảnh địa phương. Điểm nhấn nổi bật là Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Gia Lai năm 2026 diễn ra chiều 8/12 với quy mô hơn 1.300 đại biểu. Tại diễn đàn này, tỉnh sẽ giới thiệu môi trường đầu tư, tiềm năng phát triển và dự kiến trao các giấy chứng nhận, ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác quan trọng.

Bên cạnh đó, không gian văn hóa - du lịch đặc sắc cũng được lồng ghép khéo léo qua Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 vào tối 6/12 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Các đại biểu quốc tế sẽ có dịp tham quan loạt di tích, danh thắng tiêu biểu từ Tháp Bánh Ít, Bảo tàng Quang Trung, Tiểu chủng viện Làng Sông đến Eo Gió, Kỳ Co, Vạn Đầm Xương Lý; đồng thời thưởng thức nghệ thuật hát bả trạo, ẩm thực cá ngừ đại dương, bánh xèo, trải nghiệm cà phê Gia Lai, nghề làm nón ngựa Phú Gia cùng các sản phẩm OCOP 4-5 sao.

Phố biển Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), nơi diễn ra Hội nghị ISOM APEC 2027

Chia sẻ về công tác chuẩn bị, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định, việc được lựa chọn đăng cai Hội nghị ISOM là niềm vinh dự lớn, mở ra cơ hội quảng bá sâu rộng tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, kinh tế và con người Gia Lai đến bạn bè quốc tế. Xác định rõ tầm quan trọng này, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo, 4 Tổ công tác và huy động tổng lực các sở, ngành vào cuộc với tinh thần chu đáo, kỹ lưỡng nhất.

Tính đến cuối tháng 11/2026, Trung tâm Hội nghị tỉnh đã hoàn tất nâng cấp toàn diện; hạ tầng giao thông, viễn thông được chỉnh trang đồng bộ, đặc biệt hoàn thành lắp đặt 25 trụ sạc phục vụ phương tiện giao thông điện. Về nhân lực, 36 liên lạc viên là công chức, viên chức và 110 tình nguyện viên sinh viên đã được tuyển chọn, trải qua các đợt tập huấn chuyên sâu về lễ tân đối ngoại và tiếng Anh chuyên ngành. Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, y tế, an toàn thực phẩm và không gian tác nghiệp báo chí cũng đã sẵn sàng vận hành ở mức cao nhất.

“Sự cộng hưởng giữa Hội nghị ISOM APEC 2027 và chuỗi sự kiện Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 hứa hẹn tạo đòn bẩy mạnh mẽ, khẳng định năng lực tổ chức sự kiện quốc tế của Gia Lai, đồng thời khắc họa rõ nét hình ảnh một vùng đất hội tụ trọn vẹn bản sắc đại ngàn Tây Nguyên và vẻ đẹp năng động của biển miền Trung”, một lần nữa, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh.