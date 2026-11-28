(VTC News) -

Diễn ra từ ngày 7-9/12/2026 tại phường Quy Nhơn, Hội nghị không chính thức các Quan chức cao cấp (ISOM) APEC 2027 đánh dấu sự kiện mở màn Năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai, quy tụ khoảng 350 - 400 đại biểu từ 21 nền kinh tế thành viên cùng nhiều tổ chức quốc tế lớn.

Xác định đây là dấu mốc đối ngoại quan trọng và là đòn bẩy cho mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Gia Lai đã thành lập Ban Chỉ đạo, các tổ công tác và triển khai đồng bộ kế hoạch chuẩn bị với tinh thần khẩn trương, chuyên nghiệp.

Với sự chuẩn bị toàn diện từ những khâu nhỏ nhất, Gia Lai sẵn sàng cho sự kiện ISOM APEC 2027.

Về hạ tầng và kết nối, địa phương tập trung rà soát, nâng cấp Trung tâm Hội nghị tỉnh, bố trí không gian tác nghiệp báo chí, chỉnh trang đô thị, giao thông, điện, nước, viễn thông và hoàn thiện 25 trụ sạc xe điện phục vụ đoàn đại biểu.

Các cơ sở lưu trú trọng điểm như cụm khách sạn ANYA Premier, ANYA Quy Nhơn hay Luviaf Quy Nhơn cũng chuẩn bị chu đáo điều kiện đón tiếp.

Đáng chú ý, ngày 28/11, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản đề nghị các cơ quan hàng không và các hãng như Vietnam Airlines, Vietjet Air tăng tần suất, bổ sung chuyến bay đến và đi từ Cảng hàng không Phù Cát trong giai đoạn từ ngày 1 - 15/12, đồng thời hoàn thiện chỉnh trang phòng VIP, phân luồng đón tiễn và lắp đặt biển chào mừng đa ngôn ngữ.

Công tác nhân lực và an ninh được siết chặt theo chuẩn mực quốc tế. Gia Lai tuyển chọn và tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ liên lạc viên là công chức, viên chức cùng lực lượng tình nguyện viên sinh viên về lễ tân đối ngoại, ngoại ngữ và am hiểu địa phương.

Lực lượng công an, quân sự, y tế và các sở, ngành phối hợp chặt chẽ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế dự phòng, an toàn thực phẩm, đường truyền thông suốt và giám sát không gian mạng.

Không chỉ dừng ở nghị sự, Gia Lai biến chuỗi sự kiện thành diễn đàn kết nối kinh tế và quảng bá văn hóa đặc sắc. Trong khuôn khổ hội nghị, tỉnh chủ trì tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2026 quy mô hơn 1.300 đại biểu chiều 8/12, kết hợp giới thiệu sản phẩm OCOP, làng nghề, ẩm thực và danh mục dự án kêu gọi đầu tư.

Cùng với không khí bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, các đoàn đại biểu sẽ trải nghiệm tuyến tham quan từ di tích, danh thắng như Tháp Bánh Ít, Bảo tàng Quang Trung, Eo Gió, Kỳ Co đến nghệ thuật hát bả trạo, cà phê Gia Lai và nón ngựa Phú Gia.

Công tác truyền thông cũng được đẩy mạnh trên báo chí chính thống, nền tảng số, cổ động trực quan tại các địa bàn trọng tâm và vận động mỗi người dân trở thành “đại sứ văn hóa”.

Với sự chuẩn bị toàn diện từ những khâu nhỏ nhất, Gia Lai đang sẵn sàng ghi dấu ấn mạnh mẽ ngay từ chặng khởi động Năm APEC 2027.