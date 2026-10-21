Giá gửi xe nội đô tăng gấp đôi là cú hích cuối cùng để tôi bỏ ô tô cho nhẹ gánh

(VTC News) -

Tôi mua ô tô hơn 4 năm trước với suy nghĩ đơn giản là có xe riêng, gia đình đi lại thuận tiện hơn, trời mưa nắng đều không lo, cuối tuần có thể đưa vợ con đi chơi xa. Thế nhưng, sau một thời gian, tôi nhận ra việc sử dụng ô tô trong thành phố không phải lúc nào cũng sung sướng. Ngoài sự chật vật khi di chuyển lúc tắc đường, sự vất vả và mất thời gian khi loay hoay tìm chỗ đỗ thì hàng loạt khoản chi liên quan đến nó cũng khiến tôi thấy cái giá phải trả cho chiếc ô tô cá nhân quả thật không hề nhỏ.

Vài năm nay, tôi đã nhiều lần nghĩ đến chuyện bán ô tô, dùng xe máy nhà, xe công nghệ và các phương tiện công cộng cho nhu cầu di chuyển, tuy nhiên vẫn cứ lần lữa chưa quyết. Việc Hà Nội tăng giá dịch vụ trông giữ xe sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố (giá gửi ô tô con tăng đến 50.000 đồng/giờ) như cú hích quyết định khiến tôi thật sự nghiêm túc đặt chuyện bán xe lên bàn cân và cuối cùng nhận ra rằng mình không còn đủ lý do đủ thuyết phục để tiếp tục giữ nó.

Tôi hiện sống ở phường Cầu Giấy, ngày ngày đều đặn lái xe đi làm. Tính toán lại số tiền nuôi một chiếc ô tô giữa lòng Hà Nội, tôi phát hoảng khi nhận ra tiền gửi xe gom lại còn tốn hơn tiền xăng.

Mỗi tháng, chỉ riêng hai khoản cố định chỗ gửi xe qua đêm gần nhà và đỗ ở công ty đã ngốn của tôi chừng 4 triệu đồng, ngoài ra tiền đỗ xe lẻ ở những chỗ khác tổng cộng có khi đến tiền triệu. Ngoài ra, tiền gửi xe lẻ cộng lại cũng cả triệu đồng.

Như hôm kia, lịch trình của tôi dày đặc từ sáng tới tối. Vừa tấp xe vào lề trên phố cổ chốt hợp đồng với khách chưa đầy 40 phút, tôi đã phải móc ví trả trọn gói 50.000 đồng. Đến trưa đi ăn rồi ghé quán cà phê ngồi với khách, mỗi chặng lại tốn thêm. Chiều tối tạt qua khu chung cư cao cấp thăm bạn, lúc lái xe ra về tôi mới giật mình khi hóa đơn lên tới hơn 200.000 đồng chỉ vì bãi đỗ đã nhảy sang khung giờ tính phí đêm.

Cuối ngày nhẩm lại, chưa tính tiền xăng hay phí đường bộ, chỉ riêng tiền trả cho các bãi đỗ hôm ấy đã ngốn của tôi không dưới 500.000 đồng. Rồi tôi nghĩ dứt khoát, nếu cứ phải lòng vòng đi lại trong phố thế này, thà đến công sở bằng xe buýt, khi có việc cần di chuyển thì bắt Grab cho nhẹ đầu mà còn tiết kiệm hơn.

Từ 15/10, giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước ở Hà Nội được điều chỉnh tăng từ 1,75 đến 2 lần theo quyết định mới của UBND TP. (Ảnh: Minh Đức)

Tôi mua xe vì muốn chủ động đi lại, nhất là những hôm trời mưa, cần gặp khách hàng hoặc đưa gia đình đi chơi cuối tuần. Thế nhưng thực tế, phần lớn thời gian tôi vẫn di chuyển ở nội đô. Đường đông, chỗ đỗ khó tìm, có những quãng đường ngắn cũng mất hàng chục phút. Đến nơi, thay vì yên tâm giải quyết công việc, tôi lại phải tính xem gửi xe ở đâu, mất bao nhiêu tiền và có bị tính thêm phí nếu quá giờ hay không. Chiếc xe vốn được mua để cuộc sống thuận tiện hơn, giờ lại thành gánh nặng.

Tiền gửi xe hơn 5 triệu đồng mỗi tháng cũng chỉ là một phần trong chi phí sở hữu ô tô. Tôi còn phải trả tiền xăng, tiền bảo hiểm, các khoản bảo dưỡng định kỳ. Những khoản như thay lốp, sửa chữa hay bảo dưỡng lớn không xuất hiện hằng tháng nhưng khi cộng lại trong một năm thì rất đáng kể. Chưa kể, xe càng để lâu càng mất giá dù đi ít hay nhiều.

Xét lại mọi khía cạnh, tôi lên mạng đăng tin rao bán ô tô.

Tôi không cho rằng ai cũng nên bỏ xe hơi như mình. Với những gia đình có con nhỏ, người cao tuổi, người thường xuyên đi tỉnh hoặc phải di chuyển giữa nhiều địa điểm trong ngày, xe riêng có thể là phương tiện cần thiết. Mỗi người có một hoàn cảnh, không thể lấy trải nghiệm của tôi để áp đặt lên tất cả. Thế nhưng với người chủ yếu đi làm trong nội đô như tôi, bài toán đã khác. Nhiều hôm, đi xe máy hoặc phương tiện công cộng còn nhanh hơn. Khi cần đưa gia đình đi xa, tôi vẫn có thể thuê xe hoặc gọi dịch vụ đưa đón.

Tăng phí dịch vụ trông xe sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè là điều nên làm, thậm chí tăng cao hơn nữa. Thành phố không thể mãi mở rộng không gian cho xe cá nhân trong khi đường ngày càng chật. Người dân cũng không thể đòi hỏi vừa đi ô tô vào trung tâm, vừa có chỗ đỗ thuận tiện với giá rẻ. Khi xe cá nhân được hạn chế, có thể chúng ta sẽ không cần dùng lòng đường, vỉa hè làm bãi đỗ nữa, bộ mặt giao thông sẽ tốt hơn nhiều và quyền của người tham gia giao thông càng được bảo đảm.

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