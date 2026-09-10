Cập nhật kết quả Napoli vs Arsenal ngày 10/9, tỷ số mới nhất

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● Champions League Napoli 0 - 0 Arsenal ĐANG CẬP NHẬT

Trận Napoli đấu với Arsenal thuộc vòng 1 UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) diễn ra trên sân vận động Diego Armando Maradona (Naples, Italy) từ 2h ngày 10/9. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Napoli vs Arsenal mới nhất.

Napoli ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Alex Meret TM 6 Billy Gilmour 11 Kevin De Bruyne 13 Amir Rrahmani 16 Rafa Marin 17 Mathias Olivera 19 Rasmus Hojlund 21 Matteo Politano 22 Giovanni Di Lorenzo ĐT 27 Alisson Santos 68 Stanislav Lobotka Arsenal ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 David Raya TM 4 Ben White 5 Piero Hincapie 6 Gabriel Magalhaes 7 Bukayo Saka 8 Martin Odegaard ĐT 10 Eberechi Eze 14 Viktor Gyokeres 15 Ezri Konsa 23 Mikel Merino 41 Declan Rice

Thông tin trước trận Napoli đấu Arsenal

Napoli khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng 2-0 trước Genoa, nhưng sau đó là 2 trận thua liên tiếp khi gặp những đối thủ mạnh là Como (1-2) và Inter Milan (2-3). Ngược lại, Arsenal toàn thắng cả 4 trận từ đầu mùa giải, ghi tới 9 bàn thắng và chưa thủng lưới lần nào

Hệ thống dự đoán tỷ lệ thắng trận Napoli vs Arsenal của Opta nghiêng về đại diện bóng đá Anh. Arsenal chiến thắng trong 52,3% kịch bản mô phỏng bằng dữ liệu, Napoli đạt 22,4%, còn khả năng hòa là 25,3%.

Arsenal có phong độ rất cao ở đầu mùa giải trước trận đấu với Napoli. (Ảnh: Reuters)

Khi đối đầu với các đội bóng Anh ở cúp châu Âu, Napoli chỉ thua 3 lần trong 13 trận trên sân nhà, một trong số đó là thất bại 2-3 trước Chelsea năm ngoái. Arsenal chỉ thắng một lần trong 6 chuyến làm khách gần nhất ở Italy, thua tới 4 trận và có 5 trận không ghi bàn.

Lịch sử đối đầu giữa Napoli và Arsenal có 4 trận. Đội bóng Anh thắng 3 trận và giữ sạch lưới trong cả 3 chiến thắng.

Link xem trực tiếp Napoli vs Arsenal hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Napoli đấu với Arsenal được cập nhật theo dữ liệu chính thức của TV360. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link TV360 trực tiếp bóng đá Napoli vs Arsenal (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://tv360.vn/tv/tv360-3?ch=148

Để xem trực tiếp trận đấu Napoli vs Arsenal trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website tv360.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng TV360 từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.