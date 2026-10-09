Gen Z: 'Bố mẹ chúng ta là thế hệ cuối cùng gì cũng biết sửa, biết nấu’

(VTC News) -

“Bố chúng ta là thế hệ cuối cùng gì cũng biết sửa, mẹ chúng ta là thế hệ cuối cùng gì cũng biết nấu” là câu nói đang được các bạn trẻ trích dẫn trên mạng xã hội cùng với chia sẻ riêng về những bậc sinh thành của mình. Câu nói đang trở thành xu hướng này xuất phát từ một bài đăng trên nền tảng Threads và nhanh chóng nhận được sự đồng tình, đồng cảm của nhiều người, nhất là những ai có bố mẹ sinh ra trong thập niên 1970 - 1980, thế hệ có thể tự tay giải quyết gần như mọi việc trong nhà.

Với nhiều bạn trẻ, bố gần như là “thợ sửa chữa” của cả gia đình. Không chỉ sửa đồ trong nhà, nhiều ông bố còn biết sửa xe đạp, xe máy, đóng kệ gỗ, thay ổ khóa hay tự chế những vật dụng phục vụ sinh hoạt. Đến khi trưởng thành, tự sống riêng, các bạn trẻ mới nhận ra có những việc tưởng đơn giản nhưng bản thân lại không biết bắt đầu từ đâu.

Nếu bố đảm nhận những việc sửa chữa, mẹ trong ký ức của nhiều người lại gắn liền với căn bếp. Mẹ có thể nấu được nhiều món ăn ngon dù chưa từng học qua trường lớp nào. Trong khi đó, nhiều bạn trẻ gen Z thừa nhận mình không biết nấu ăn và nếu muốn ăn ngon thì gọi đồ hoặc ra tiệm.

Câu nói trên viral trên các nền tảng mạng xã hội không phải do nhận định thế hệ trẻ hiện nay kém khéo léo so với bố mẹ, mà là sự khác biệt trong cách mỗi thế hệ tiếp cận cuộc sống. Ngày trước, các gia đình có thói quen tự sửa đồ, tự nấu ăn vì chưa có nhiều dịch vụ hỗ trợ, muốn xong việc thì tốt nhất là dựa vào chính mình thì ngày nay, mọi dịch vụ đều sẵn có, hàng hóa đủ nhiều và rẻ để mua mới khi hỏng hóc, không biết nấu cũng dễ dàng được ăn ngon... Vì thế, những kỹ năng trên không còn là bắt buộc để sống tốt.

Câu nói nhanh chóng viral trên mạng xã hội Threads và được nhiều bạn trẻ GenZ chia sẻ. (Ảnh chụp màn hình)

Bình luận về câu nói “Bố chúng ta là thế hệ cuối cùng gì cũng biết sửa, mẹ chúng ta là thế hệ cuối cùng gì cũng biết nấu”, Nhật Anh viết: “Câu này nghe vừa buồn cười vừa đúng với gia đình mình. Hồi nhỏ mình cứ thắc mắc tại sao mẹ nấu món gì cũng ngon. Sau này mới biết mẹ đã nấu hàng nghìn bữa cơm, biết khẩu vị của từng người trong nhà, biết hôm nay trời nóng nên nấu gì cho dễ ăn. Cuộc sống khó khăn giúp bố mẹ luôn biết hết, ngày nào cũng làm nên thành thạo lúc nào không hay”.

Hoàng Quân chia sẻ: “Mình thấy đáng quý nhất là bố mẹ luôn tìm cách tận dụng mọi thứ, chứ không phải cứ hỏng là vứt đi mua mới. Chiếc áo rách mẹ biết vá, cái ghế lung lay bố biết gia cố, đồ ăn còn lại mẹ nghĩ cách chế biến thành món khác. Nhà có món gì trục trặc là bố lại mang ra xem xét, nhiều khi sửa được còn dùng thêm mấy năm. Mình cũng đang học biết hết những việc cơ bản như bố mẹ”.

Quỳnh Phương bình luận: “Đọc câu này tự nhiên nhớ bố mẹ mình quá. Bây giờ làm xa gọi về, mẹ vẫn hỏi hôm nay ăn gì, có biết nấu không; bố vẫn dặn xe có vấn đề thì đưa bố xem. Bố mẹ có thể không biết dùng hết những công nghệ mới của chúng mình, nhưng những kỹ năng chăm lo cho gia đình thì đúng là đáng nể”.

Nhiều bạn trẻ mong có thể giỏi giang như bố mẹ mình. (Ảnh minh họa: AI)

Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ phản biện câu nói này, cho rằng kỹ năng sửa chữa đồ đạc hay nấu ăn thì thế hệ nào cũng cần học hỏi, rèn luyện chứ không nên chỉ ỷ lại vào dịch vụ. Thu Trang bình luận: “Bây giờ người trẻ cũng có người rất khéo tay, biết sửa xe, sửa đồ điện, nấu ăn ngon, thậm chí làm bánh, nấu món Âu món Á chẳng kém ai. Kỹ năng nào cũng cần học và thực hành, chứ không phải cứ thuộc thế hệ trước là tự nhiên biết hết”.

Bảo Quốc viết: “Mình nghĩ mỗi người nên biết nấu vài món cơ bản, sử dụng dụng cụ sửa chữa đơn giản, xử lý những sự cố nhỏ trong nhà và biết khi nào cần gọi người có chuyên môn. Không nhất thiết phải tự sửa được mọi thứ mới là giỏi, nhưng việc gì cũng phụ thuộc vào người khác thì đúng là bất tiện”.

Khánh Vũ bình luận: “Tôi thấy câu nói này hơi lý tưởng hóa thế hệ bố mẹ. Không phải ngày xưa ai cũng giỏi nấu ăn hay sửa chữa, mà những người làm tốt thường là người có kinh nghiệm và thực hành nhiều năm. Kỹ năng không tự nhiên có theo thời gian. Nếu gia đình khuyến khích con cái cùng làm việc nhà từ nhỏ thì những kỹ năng ấy vẫn được truyền lại bình thường”.