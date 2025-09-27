Công nghệ 27/9: Geely phóng vệ tinh; NAPAS, ASUS ra mắt sản phẩm mới

(VTC News) -

Geely mở rộng mạng lưới vệ tinh

Các vệ tinh của Geely được phóng bằng tên lửa Long March 2C. (Nguồn: Xinhua)

Tập đoàn Geely vừa thực hiện thành công vụ phóng 11 vệ tinh mới bằng tên lửa Smart Dragon-3 từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Đây là lần phóng thứ năm trong khuôn khổ hệ thống vệ tinh Geely Future Mobility Constellation (GEESATCOM).

Với đợt triển khai này, GEESATCOM đã nâng tổng số vệ tinh hoạt động lên 52 chiếc, tiến gần hơn tới mục tiêu 64 vệ tinh vào cuối năm 2025. Mục tiêu của hệ thống là xây dựng một mạng lưới phủ sóng IoT vệ tinh toàn cầu, phục vụ cho các giải pháp kết nối thông minh.

Đáng chú ý, chỉ trong vòng một tháng, Geely đã thực hiện hai lần phóng liên tiếp, cho thấy tốc độ triển khai vượt trội. Đây không chỉ là bước tiến lớn trong công nghệ Internet vạn vật (IoT) dựa trên hạ tầng không gian, mà còn là minh chứng cho tầm nhìn của Geely trong việc kiến tạo một hệ sinh thái di chuyển thông minh toàn cầu – nơi mọi phương tiện như ô tô, máy bay đô thị, tàu biển và hạ tầng năng lượng đều được kết nối liền mạch.

NAPAS mở rộng dịch vụ thanh toán di động

NAPAS thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. (Nguồn: NAPAS)

Ngày 26/9/2025, NAPAS chính thức ra mắt dịch vụ NAPAS Tap and Pay – một giải pháp thanh toán hiện đại cho phép người dùng số hóa thẻ nội địa NAPAS lên các thiết bị thông minh như điện thoại, đồng hồ để thực hiện thanh toán chạm mà không cần mang theo thẻ vật lý.

Dịch vụ này hiện đã được mở rộng cho thiết bị Android, giúp người dùng của NAM A Bank, VietinBank, Agribank và VietCredit dễ dàng sử dụng trực tiếp trên ứng dụng ngân hàng số.

Khách hàng chỉ cần thêm thẻ NAPAS (gồm thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng nội địa và thẻ trả trước) vào ứng dụng để thực hiện thanh toán một cách nhanh chóng, tiện lợi và an toàn.

ASUS ra mắt bộ đôi laptop doanh nhân: Bảo mật cao, họp thông minh

Máy tính ExpertBook P1 dành cho doanh nhân, doanh nghiệp của ASUS. (Nguồn: ASUS)

ASUS vừa ra mắt hai mẫu laptop mới dành riêng cho doanh nghiệp: ExpertBook P1 P1403 và ExpertBook P3 P3405/P3605. Cả hai đều được tích hợp loạt công nghệ tiên tiến nhằm tối ưu hiệu suất làm việc, tăng cường bảo mật và hỗ trợ phong cách làm việc hiện đại.

Một điểm nổi bật của bộ đôi này là ASUS AI ExpertMeet – công cụ họp trực tuyến thông minh hỗ trợ ghi biên bản tự động, dịch thuật song ngữ, nhận diện người nói và tóm tắt nội dung cuộc họp. Đây là giải pháp lý tưởng cho các doanh nghiệp hoạt động trong môi trường đa quốc gia, giúp nâng cao hiệu quả giao tiếp và cộng tác.

Về trải nghiệm âm thanh, công nghệ AI Noise Canceling hai chiều giúp lọc tạp âm hiệu quả, đảm bảo âm thanh rõ ràng trong mọi không gian – từ văn phòng yên tĩnh đến quán café đông người. Điều này đặc biệt hữu ích cho các chuyên gia thường xuyên di chuyển và làm việc từ xa.

Đặc biệt với những người cần làm việc trong thời gian dài và liên tục, họ có thể yên tâm với thời lượng pin lên đến 13 giờ. Không chỉ mạnh mẽ, ExpertBook P1 và P3 còn sở hữu thiết kế mỏng nhẹ nhưng đạt chuẩn độ bền quân sự MIL-STD-810H, sẵn sàng đồng hành cùng doanh nhân trong mọi hành trình và môi trường làm việc khắc nghiệt.