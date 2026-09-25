Gần một nửa dân số trưởng thành Việt Nam có chữ ký số

(VTC News) -

Thông tin trên được công bố tại hội nghị kết nối, thúc đẩy phát triển chữ ký số và dịch vụ tin cậy khu vực miền Bắc năm 2026 do Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC), Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ tổ chức sáng 25/9.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long cho biết thời gian qua, việc phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam có những bước tiến tích cực. Hạ tầng kỹ thuật và hành lang pháp lý từng bước được hoàn thiện, phạm vi ứng dụng ngày càng mở rộng trong nhiều lĩnh vực.

“Những kết quả này góp phần hình thành hạ tầng niềm tin số, tạo nền tảng cho các giao dịch điện tử an toàn, minh bạch và thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số”, Thứ trưởng Phạm Đức Long nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng, những kết quả này góp phần hình thành hạ tầng niềm tin số, tạo nền tảng cho các giao dịch điện tử an toàn, minh bạch và thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.

Yêu cầu đặt ra đối với các địa phương, đặc biệt là các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc, là tiếp tục đưa chữ ký số và dịch vụ tin cậy đi sâu vào thực tiễn, gắn với mục tiêu chuyển đổi số và nhu cầu thực tế của người dân, doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong dịch vụ công và các giao dịch thiết yếu, từng bước chuyển từ tuyên truyền sang triển khai, từ thí điểm sang phổ cập, từ khái niệm sang ứng dụng thực tế.

Ông Đào Quang Đức, đại diện phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế, NEAC cho biết, đến cuối tháng 8/2026, cả nước có hơn 33,6 triệu chứng thư chữ ký số, tương đương 48,65% dân số trưởng thành. Tỷ lệ này tăng đáng kể so với mức 38,2% vào cuối năm 2025.

Tuy nhiên, bên cạnh tốc độ tăng nhanh về số lượng chứng thư số, quá trình phổ cập vẫn đặt ra những vấn đề về niềm tin của người sử dụng, chi phí, phạm vi ứng dụng cũng như việc hướng dẫn người dân sử dụng chữ ký số trong các giao dịch cụ thể hằng ngày.

Cấp miễn phí chữ ký số cho người lao động tại khu công nghiệp

Ông Nguyễn Minh Tường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ, cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Phú Thọ có không gian phát triển rộng hơn, quy mô dân số lớn cùng nhiều tiềm năng mới.

Tỉnh xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, với mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt 11% theo chỉ tiêu Thủ tướng giao.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ thông tin trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hạ tầng số, an toàn dữ liệu, chữ ký số và dịch vụ tin cậy ngày càng đóng vai trò thiết yếu, góp phần bảo đảm hoạt động của bộ máy thông suốt, hiệu quả.

Từ thực tiễn địa phương, ông Tường kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, NEAC hỗ trợ Phú Thọ xây dựng mô hình chuyển đổi số cấp xã toàn diện.

Trước mắt, tỉnh đề xuất lựa chọn một số xã thí điểm, đánh giá hiệu quả để làm cơ sở nhân rộng; đồng thời đào tạo, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ cấp xã và nghiên cứu giải pháp thúc đẩy kinh tế số đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác hỗ trợ triển khai chữ ký số, hợp đồng điện tử cho doanh nghiệp, người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác hỗ trợ triển khai chữ ký số, hợp đồng điện tử cho doanh nghiệp, người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giữa NEAC, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ và đại diện Cộng đồng CA công cộng.

Thỏa thuận hướng tới thúc đẩy ứng dụng chữ ký số, hợp đồng điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người lao động tiếp cận, sử dụng các dịch vụ thuận tiện, hiệu quả hơn.

Theo thỏa thuận, các bên sẽ phối hợp tổ chức tư vấn, hỗ trợ triển khai tại các khu công nghiệp; cấp miễn phí chữ ký số cá nhân cho người lao động; hỗ trợ doanh nghiệp tích hợp chữ ký số, hợp đồng điện tử vào hệ thống quản trị hiện có, cùng các chính sách ưu đãi phù hợp.