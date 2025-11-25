NEAC chuyển đổi hạ tầng Root CA quốc gia

(VTC News) -

Ngày 25/11, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) tổ chức Lễ tạo khóa cấp chứng thư chữ ký số gốc cho Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử quốc gia (Root CA) theo tên Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đây là bước chuyển đổi hạ tầng kỹ thuật then chốt để đồng bộ với tên gọi mới của cơ quan chủ quản là Bộ Khoa học và Công nghệ sau quá trình sáp nhập.

Lễ tạo khóa diễn ra tại Trung tâm dữ liệu chính của NEAC.

Việc tạo khóa và cấp chứng thư chữ ký số cho Root CA theo tên Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm chuẩn hóa thông tin định danh, bảo đảm tính chính danh, tính pháp lý của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử quốc gia, cũng như duy trì mức độ tin cậy cao cho các hệ thống đang sử dụng chữ ký số trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Đồng thời, để đáp ứng với khuôn khổ pháp lý mới về dịch vụ tin cậy, Root CA quốc gia đã tự cấp 4 chứng thư chữ ký số cho 4 dịch vụ.

Bao gồm: Chứng thư chữ ký số cho dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình USB TOKEN; Chứng thư chữ ký số cho dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số từ xa; Chứng thư chữ ký số cho dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động; Chứng thư chữ ký số cho dịch vụ dấu thời gian.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Tô Thị Thu Hương, Giám đốc NEAC, cho biết, NEAC xác định việc khởi tạo chứng thư chữ ký số gốc mới cho hệ thống Root CA không chỉ đơn thuần là cập nhật kỹ thuật theo tên gọi mới của Bộ, mà còn là sứ mệnh củng cố nền tảng niềm tin cho hạ tầng số Việt Nam.

"Đây là bước đi then chốt để hoàn thiện hạ tầng tin cậy và bảo đảm tính tuân thủ pháp luật trong bối cảnh mới. NEAC cam kết vận hành hệ thống an toàn, ổn định, liên tục và minh bạch tuyệt đối để đồng hành cùng các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân trong triển khai giao dịch điện tử và chuyển đổi số quốc gia", bà Hương nhấn mạnh.

Theo NEAC, việc đưa chứng thư chữ ký số gốc mới vào sử dụng không làm gián đoạn các dịch vụ hiện hành.

Chứng thư chữ ký số gốc cũ vẫn có hiệu lực và các chứng thư chữ ký số của các Tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng được cấp bởi chứng thư chữ ký số gốc cũ vẫn tiếp tục được sử dụng, duy trì cho đến khi hết hạn, bảo đảm các chuỗi chứng thư chữ ký số đã cấp cho cơ quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và người dân vận hành bình thường.

Trên cơ sở chứng thư chữ ký số gốc mới, NEAC từng bước cấp phát chứng thư chữ ký số cho các tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy để cung cấp dịch vụ.

Thời gian tới, NEAC tiếp tục phối hợp với các tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy, các bộ, ngành và địa phương để chuẩn hóa việc sử dụng chứng thư chữ ký số gốc mới trong các hệ thống ứng dụng; tiếp tục hoàn thiện quy chế chứng thực, quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân khai thác hiệu quả chữ ký số và dịch vụ tin cậy trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội.