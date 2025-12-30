Công bố 5 doanh nghiệp có dịch vụ chứng thực chữ ký số tốt nhất năm 2025

(VTC News) -

Chiều 30/12, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia - NEAC (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức lễ công bố kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng năm 2025 (CA-Index 2025).

5 tổ chức chứng thực chữ ký số công cộng (CA) được công bố có chất lượng dịch vụ tốt nhất năm 2025.

Theo đó, top 5 CA được khách hàng tham gia khảo sát đánh giá có chất lượng dịch vụ tốt năm 2025 gồm: Viettel-CA; Mobifone-CA; VNPT-CA; EASY-CA; BKAV-CA.

Bên cạnh danh hiệu chính, NEAC cũng vinh danh các CA công cộng được đánh giá cao ở từng chỉ số thành phần của CA-Index 2025.

Cụ thể, danh hiệu "CA được khách hàng đánh giá tuân thủ pháp lý tốt nhất năm 2025" được trao cho MATBAO-CA; VNPT-CA là "CA có thị phần và giá tốt nhất năm 2025"; VNPAY-CA là "CA đáp ứng sự thuận tiện của đơn vị ứng dụng tốt nhất năm 2025"; INTRUST-CA là "CA có đóng góp tích cực cho phát triển chữ ký số cá nhân năm 2025".

Trong khi đó, Viettel-CA giành cả 2 danh hiệu "CA đứng đầu về công nghệ và tính đa dạng của dịch vụ năm 2025" và "CA có trải nghiệm khách hàng tốt nhất năm 2025".

Từ năm 2023, CA-Index là hoạt động thường niên được NEAC triển khai nhằm đánh giá khách quan chất lượng dịch vụ của các CA công cộng, đồng thời cung cấp một bộ chỉ số tham chiếu phục vụ công tác quản lý Nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ và giúp khách hàng có thêm thông tin khi lựa chọn nhà cung cấp.

Phát biểu chỉ đạo buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là con đường duy nhất đưa Việt Nam trở thành nước phát triển.

"Trong năm 2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã sửa đổi, xây dựng mới 10 dự án luật quan trọng. Khối lượng công việc hơn cả một nhiều kỳ so với trước đây", ông Vũ Hải Quân nói.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân.

Đặc biệt, Bộ đã trình Thủ tướng ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược. Gồm: 11 nhóm công nghệ chiến lược với 35 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược.

Thứ trưởng Vũ Hải Quân nêu rõ, Luật Chuyển đổi số được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10 vừa qua cũng có các quy định liên quan đến chữ ký số.

"Trong các chương trình nằm trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia, Nhà nước sẽ hỗ trợ để cho người dân, đặc biệt người dân tại các khu vực khó khăn có thể tiếp cận chuyển đổi số. Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia cần cùng với Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng với các doanh nghiệp khai thác tốt chương trình đó", Thứ trưởng Vũ Hải Quân nói.

Thứ trưởng Vũ Hải Quân đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng NEAC trong xây dựng và vận hành hạ tầng "niềm tin số" quốc gia; không ngừng hoàn thiện chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn, thuận tiện cho người sử dụng, qua đó đưa chữ ký số trở thành công cụ quen thuộc đối với người dân và doanh nghiệp trong mọi hoạt động giao dịch điện tử.

Phát biểu tổng kết chương trình, bà Tô Thị Thu Hương - Giám đốc NEAC, cho biết, CA-Index là kênh thông tin quan trọng để NEAC và Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả điều phối hệ sinh thái, triển khai các quy định mới về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy trong Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn.

Với các CA công cộng, CA-Index là "tấm gương" để tự đánh giá, nhận diện rõ hơn điểm mạnh, điểm cần cải thiện trong cung cấp dịch vụ, từ đó có kế hoạch chỉnh sửa sản phẩm, quy trình và mô hình chăm sóc khách hàng. Còn với người sử dụng và các bên ứng dụng, CA-Index là nguồn tham chiếu hữu ích, giúp nâng cao hiểu biết và niềm tin vào dịch vụ chữ ký số công cộng.

Bà Tô Thị Thu Hương khẳng định NEAC sẽ tiếp tục duy trì, hoàn thiện chương trình CA-Index theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, minh bạch, khách quan và gắn với nhu cầu thực tiễn của thị trường; tăng cường đối thoại, đồng hành cùng các CA công cộng, các đơn vị ứng dụng và người dùng để xây dựng hệ sinh thái chữ ký số công cộng an toàn - tin cậy - thuận tiện - bền vững.