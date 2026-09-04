Gần 500 đại biểu dự Đối thoại Hữu nghị TP.HCM, bàn hợp tác cảng biển, logistics

(VTC News) -

Theo ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM, sự kiện Đối thoại Hữu nghị TP.HCM lần thứ 3 năm 2026, do UBND TP.HCM chủ trì, diễn ra từ 10 - 12/9, tại phường Vũng Tàu, tiếp nối hai kỳ đối thoại được tổ chức vào năm 2022 và 2024.

Dự kiến có gần 500 đại biểu trong nước và quốc tế, gồm lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, TP.HCM, các địa phương, tổ chức quốc tế, cơ quan lãnh sự, hiệp hội doanh nghiệp cùng các chuyên gia kinh tế, khoa học và công nghệ...

Ban tổ chức đã nhận được xác nhận tham dự của 36 đoàn địa phương và đối tác quốc tế đến từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương.

Theo ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM, mạng lưới địa phương quốc tế có quan hệ kết nghĩa với TP.HCM tăng lên 88, trong đó những trung tâm công nghệ, đô thị thông minh như Daejeon (Hàn Quốc), Yamaguchi (Nhật), Eindhoven (Hà Lan)...

Việc lựa chọn phường Vũng Tàu làm địa điểm tổ chức chính được kỳ vọng giới thiệu với bạn bè quốc tế những tiềm năng, lợi thế mới của thành phố, đặc biệt là không gian hướng biển, hệ thống cảng nước sâu, logistics, công nghiệp và các trung tâm đổi mới sáng tạo.

Hoạt động trọng tâm là Hội nghị Thị trưởng, diễn ra sáng 11/9, quy tụ lãnh đạo các địa phương trong nước và quốc tế.

Tại đây, các đại biểu sẽ thảo luận về vai trò chủ động của địa phương trong đối ngoại, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm tham gia các mạng lưới đô thị quốc tế như C40, Metropolis, UCLG, CityNet...

Một trong những nội dung được kỳ vọng là làm rõ cách thức ngoại giao đô thị trở thành công cụ phục vụ phát triển, giúp các thành phố thu hút nguồn lực đầu tư, chuyển giao công nghệ, tiếp nhận tri thức quản trị và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Sau Hội nghị Thị trưởng, hai phiên thảo luận chuyên đề tập trung vào hợp tác phát triển đổi mới sáng tạo và hợp tác phát triển cảng biển, logistics.

Các đại biểu quốc tế tự pha và thưởng thức cà phê trứng - thức uống độc đáo của người Việt Nam tại Đối thoại hữu nghị TP.HCM 2024 (Ảnh: Ngô Tùng)

Với đổi mới sáng tạo, các đại biểu sẽ trao đổi về vai trò của thể chế địa phương trong khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D), đưa kết quả nghiên cứu ra thị trường, đồng thời tăng cường hợp tác giữa các địa phương trong mạng lưới hữu nghị của TP.HCM.

Trong lĩnh vực cảng biển và logistics, nội dung thảo luận tập trung vào phát triển cảng biển xanh, kết nối chuỗi cung ứng và đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững.

Thành phố cũng hướng tới khả năng thiết lập “Cơ chế Đa phương”, nhằm trao đổi dữ liệu, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và phối hợp giải quyết các vấn đề chung về phát triển cảng biển, logistics và chuỗi cung ứng.

Chương trình Ngoại giao công chúng diễn ra tối 10/9 tại Tháp Tam Thắng, các đại biểu quốc tế sẽ trải nghiệm xe buýt hai tầng dọc cung đường biển Thùy Vân, tham dự chương trình nghệ thuật chiếu sáng kết hợp nhạc nước tại Tháp Tam Thắng.

Các đại biểu cũng sẽ tham quan Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT), tìm hiểu mô hình khai thác cảng nước sâu, phát triển logistics và kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu; hoặc tham quan các địa điểm văn hóa, lịch sử tại Vũng Tàu như Bạch Dinh, Bảo tàng Bà Rịa - Vũng Tàu.