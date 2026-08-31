Gần 100 chiến sỹ công an Huế dọn vệ sinh 2 trường liên cấp, chuẩn bị khai giảng

(VTC News) -

Trong hai ngày 30 và 31/8, Ban Thanh niên Công an TP Huế huy động gần 100 lượt đoàn viên, thanh niên, phối hợp với lực lượng tại địa phương tổ chức tổng dọn vệ sinh tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã A Lưới 3 và Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã A Lưới 4, góp phần chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho khai giảng năm học 2026 - 2027.

Các cán bộ, chiến sĩ sử dụng xe chuyên dụng của lực lượng phòng chữa cháy để xịt rửa, vệ sinh sân trường

Tại 2 ngôi trường mới được xây dựng, khối lượng vật liệu, phế thải và đất đá sau quá trình thi công còn khá lớn.

Với tinh thần xung kích, trách nhiệm, các đoàn viên, thanh niên Công an TP Huế chia thành nhiều nhóm, tập trung thu gom, vận chuyển sắt thép, vật liệu xây dựng, dọn đất đá, vệ sinh sân trường, đường nội bộ, khuôn viên và các khu vực phục vụ học tập, sinh hoạt.

Rác thải xây dựng được lực lượng công an dọn dẹp, đưa lên xe tải chở đi đổ thải đúng nơi quy định

Lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an TP Huế cũng được huy động để sử dụng phương tiện chuyên dụng phun rửa, làm sạch nhiều khu vực, góp phần đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang các trường liên cấp kể trên.

Từ những khoảng sân còn ngổn ngang vật liệu sau thi công, qua hai ngày lao động tích cực, nhiều khu vực trong trường được thu dọn, vệ sinh, sắp xếp gọn gàng; cảnh quan hai ngôi trường từng bước sạch đẹp, khang trang, an toàn hơn, sẵn sàng đón thầy cô và các em học sinh vào năm học mới.

Sân trường trở nên sạch sẽ sau khi được dọn dẹp để chuẩn bị cho ngày khai giảng

Theo UBND TP Huế, dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp xã A Lưới 3 có quy mô xây dựng mới 4,866 ha, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 1.527 học sinh (trong đó 160 học sinh nội trú). Tổng mức đầu tư dự kiến 232 tỷ đồng, thời gian hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã A Lưới 4 được xây dựng trên diện tích khoảng 4,99 ha, phục vụ cho 1.842 học sinh (dự kiến có 200 học sinh nội trú). Tổng mức đầu tư dự kiến 278,5 tỷ đồng.

Cách đây 2 ngày, ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Huế đi kiểm tra tình hình thi công, hoàn thiện các dự án trên nhằm bảo đảm các điều kiện tốt nhất phục vụ năm học mới và lễ khai giảng.

Tại Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 4, ông Hoàng Hải Minh kiểm tra thực tế các hạng mục công trình, từ khu phòng học, phòng chức năng, khu nội trú, sân trường đến hệ thống hạ tầng, trang thiết bị phục vụ dạy và học.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Huế kiểm tra tại Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 3

Ông Minh ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời yêu cầu tiếp tục tập trung nhân lực, vật lực để hoàn thiện các hạng mục còn lại, bảo đảm chất lượng, mỹ quan và an toàn công trình. Các đơn vị thi công cần chủ động rà soát từng hạng mục, tổ chức thi công cuốn chiếu, hoàn thành đến đâu bàn giao đến đó; đồng thời khẩn trương lắp đặt các thiết bị, hoàn thiện cảnh quan, vệ sinh môi trường để sẵn sàng đón học sinh vào học.

Kiểm tra tại Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế phê bình tiến độ thi công khi vẫn còn nhiều hạng mục chưa hoàn thiện, trong khi thời gian đến ngày khai giảng năm học mới không còn nhiều.

Ông yêu cầu các đơn vị liên quan cam kết hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc chậm nhất vào ngày 3/9, không để ảnh hưởng đến việc tổ chức khai giảng và đón học sinh vào học.