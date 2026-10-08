FIT Tour cá nhân hóa hành trình du lịch cho doanh nghiệp

(VTC News) -

Đổi mới trải nghiệm, tối ưu chi phí

Vào mỗi mùa du lịch thường niên, ban giám đốc và bộ phận nhân sự đều tìm kiếm sự mới mẻ cho các chuyến du lịch công ty thay vì lặp lại lối mòn. Một chuyến đi giá trị không chỉ để đổi gió, mà là dịp tái tạo năng lượng cho đội ngũ sau chặng đường tăng tốc kinh doanh, đồng thời giúp các phòng ban thấu hiểu và gắn kết chặt chẽ hơn.

Đêm tiệc tất niên cuối năm (year-end party) đầy cảm xúc được FIT Tour dàn dựng công phu theo đúng bản sắc văn hóa doanh nghiệp.

Bên cạnh trải nghiệm, bài toán ngân sách luôn được đặt lên hàng đầu: chi phí phải tương xứng giá trị và không phát sinh ngoài dự toán. Thay vì lịch trình rập khuôn gây mệt mỏi vì di chuyển dồn dập, việc cá nhân hóa chuyến đi theo văn hóa doanh nghiệp giúp nhân sự thực sự thư thái, nạp lại cảm hứng làm việc, trong khi ban lãnh đạo vẫn truyền tải trọn vẹn thông điệp quản trị và lắng nghe tâm tư của đội ngũ.

“Giá trị của một chuyến đi không nằm ở số điểm đến, mà ở năng lượng mỗi người mang về. Khi được nghỉ ngơi đúng nghĩa và kết nối chân thành, tập thể sẽ trở lại mạnh mẽ hơn”, ông Max Vũ, Giám đốc FIT Tour, chia sẻ.

Chuẩn mực điều hành tour trong nước

Trước nhu cầu đó, FIT Tour xây dựng quy trình tổ chức tour doanh nghiệp chuyên biệt theo từng quy mô và tính chất chuyến đi.

Tại thị trường trong nước, đơn vị chuyên điều hành các đoàn từ 20 đến hơn 500 khách theo chuẩn lưu trú 4-5 sao. Tiêu biểu như hành trình hơn 300 khách của Dược phẩm Nhất Nhất, các đoàn yêu cầu khắt khe của Ngân hàng VIB, Ngân hàng Kiên Long, hay FPT Telecom với gần 400 thành viên.

Đội ngũ xử lý đồng bộ từ lưu trú, ẩm thực đến phương tiện di chuyển, đảm bảo đêm tiệc tri ân giữ trọn bản sắc văn hóa của từng doanh nghiệp.

FIT Tour điều phối đồng bộ hành trình du lịch công ty (company trip) quy mô hơn 300 thành viên tại bãi biển Nha Trang.

Các hoạt động gắn kết cũng hướng về trải nghiệm thực chất: giải chạy bộ marathon 3-5km đón bình minh của Phòng khám Y Việt TP.HCM, hay cung trekking B’Lá của Ngân hàng VietinBank, kết hợp trao học bổng và trồng cây vì cộng đồng.

Đoàn nhân sự chinh phục cung trekking giữa thiên nhiên B’Lá (Lâm Đồng) - hoạt động gắn kết thực chất kết hợp bảo vệ môi trường và thiện nguyện cộng đồng.

Kinh nghiệm điều hành tour quốc tế

Thế mạnh của FIT Tour còn thể hiện ở năng lực tổ chức liên tục các đoàn doanh nghiệp đi nước ngoài ở nhiều quy mô.

Tại Thái Lan, FIT Tour nhiều lần vận hành đoàn từ 30 khách cho các đối tác công nghệ và phân phối. Lịch trình được tinh gọn, lược bỏ điểm mua sắm đại trà để dành trọn thời gian nghỉ dưỡng biển và đối thoại cởi mở cùng ban lãnh đạo.

Tại Trung Quốc, đơn vị tổ chức thành công nhiều đoàn từ 30 đến hơn 80 khách trên các tuyến Giang Nam, Thượng Hải, Hàng Châu. Khâu hậu cần từ visa, vé máy bay đến ẩm thực được chuẩn bị chu đáo, giúp hơn 80 nhân sự công ty Việt Can trải nghiệm trọn vẹn một đêm tại cổ trấn Ô Trấn.

Độ khó cao nhất tập trung ở dòng tour du lịch kết hợp hội nghị, sự kiện (MICE tour) học thuật quốc tế. Điển hình là đoàn 22 chuyên gia y tế sang London tham dự Đại hội Nhãn khoa châu Âu (ESCRS), FIT Tour bố trí xe đưa đón chuẩn xác theo lịch báo cáo tại trung tâm triển lãm ExCeL, thu xếp không gian làm việc với đối tác quốc tế và đảm bảo thể lực cho các y bác sĩ suốt chuyến đi.

Hành trình tôn trọng trải nghiệm người đi

Mỗi hành trình của FIT TOUR đều tuân thủ nguyên tắc 60/40: 60% thời lượng cho mục tiêu chung, 40% cho nhu cầu nghỉ ngơi cá nhân.

Sự tôn trọng trải nghiệm người đi giúp đơn vị đồng hành cùng hơn 100 tập đoàn lớn như Bosch, Samsung Việt Nam, Dược phẩm Nhất Nhất, VIB, Kiên Long, FPT Telecom, VietinBank, Insee, đồng thời nhận giải thưởng Tour du lịch thiết kế riêng xuất sắc nhất hai năm liên tiếp 2024-2025 tại hệ thống bình chọn Travellive Hotlist.