(VTC News) -

Cuộc sống luôn có thêm điều mới để trải nghiệm

Một chuyến đi xa, môn thể thao chưa từng thử hay sở thích từng tạm gác lại đều có thể mở ra những trải nghiệm mới. Điều quan trọng không nằm ở việc bắt đầu sớm hay muộn, mà ở sự sẵn sàng dành thời gian cho những điều mang lại niềm vui và cảm hứng.

Tuổi tác chỉ là những con số khi bạn có tinh thần cứng cáp, lối sống linh hoạt và chế độ dinh dưỡng hợp lý.

Khi chủ động lựa chọn điều phù hợp và linh hoạt với nhịp sống, mỗi người có thể tiếp tục làm điều mình yêu thích. Đôi khi, phá vỡ giới hạn tuổi tác chỉ đơn giản là bước qua sự chần chừ và tiến gần hơn đến cột mốc mình mong muốn.

Vun đắp sức khỏe đường dài ngay từ hôm nay

Một nhịp sống tích cực được hình thành từ những thói quen gần gũi như vận động theo sở thích, ngủ đủ giấc, cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, đồng thời duy trì chế độ ăn đa dạng, hợp lý.

Riêng với dinh dưỡng, cách bổ sung có thể linh hoạt theo nhu cầu và lịch trình. Bên cạnh các bữa ăn thường ngày, sản phẩm dinh dưỡng tiện lợi phù hợp cho buổi sáng bận rộn, bữa phụ giữa ngày hoặc mang theo khi tham gia hoạt động ngoài trời.

Khi được duy trì đều đặn, những thói quen này sẽ trở thành một phần tự nhiên của cuộc sống, góp phần chăm sóc sức khỏe đường dài và giúp mỗi người chủ động tận hưởng điều mình yêu thích.

Dưỡng chất lành từ “hạt vàng tự nhiên” cho nhịp sống linh hoạt

Đậu nành đã gắn bó với bữa ăn của nhiều thế hệ người Việt. Giá trị của loại hạt quen thuộc này còn nằm ở nguồn đạm thực vật chất lượng cao, cung cấp đủ 9 axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Theo thang đánh giá PDCAAS, đạm đậu nành đạt điểm tối đa 1,0.

Dễ dàng biến tấu qua nhiều cách chế biến, đậu nành giúp nguồn đạm trong khẩu phần ăn hằng ngày thêm phong phú. Từ những món ăn được chế biến tại nhà đến các sản phẩm dinh dưỡng tiện lợi, “hạt vàng tự nhiên” ngày càng hiện diện trong nhiều lựa chọn phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Với Fami, “hạt vàng tự nhiên” là điểm khởi đầu cho hành trình mang giá trị dinh dưỡng từ thiên nhiên đến bữa ăn của người Việt. Lấy 100% hạt đậu nành tự nhiên chọn lọc làm nền tảng, nhãn hàng phát triển các dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu ở từng giai đoạn của cuộc sống.

Fami Canxi Plus bổ sung Glucosamine và Canxi có nguồn gốc từ tảo biển

Fami Canxi Plus là dòng sản phẩm hướng đến người trưởng thành, tiếp nối hành trình phát triển giá trị từ đậu nành. Giữ trọn nền tảng 100% hạt đậu nành tự nhiên chọn lọc, sản phẩm được bổ sung Glucosamine và Canxi có nguồn gốc từ tảo biển, mang đến nguồn dưỡng chất lành theo cách gần gũi, quen thuộc.

Sự thơm ngon và tiện lợi khi mang theo giúp Fami Canxi Plus dễ dàng trở thành một phần trong chế độ ăn hàng ngày. Từ bữa sáng vội, bữa phụ giữa giờ đến những chuyến đi hay buổi vận động ngoài trời, sản phẩm có thể đồng hành cùng thói quen vận động và nhịp sống tích cực của người trưởng thành.

Chủ động chăm sóc bản thân từ hôm nay giúp mỗi người có thêm hành trang để sống trọn đam mê và tự tin đón nhận những trải nghiệm mới. Phá vỡ giới hạn tuổi tác đôi khi bắt đầu từ những điều giản dị: tiếp tục một sở thích, thực hiện chuyến đi đã lên kế hoạch từ lâu hay chinh phục cột mốc mới theo nhịp sống riêng.

Với nền tảng từ “hạt vàng tự nhiên”, Fami Canxi Plus là người bạn dinh dưỡng tiện lợi, cùng người trưởng thành chăm sóc bản thân mỗi ngày để giữ tinh thần cứng cáp và nhịp sống linh hoạt trên mọi chặng đường.