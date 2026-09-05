Cận cảnh Mỹ tung hoả lực tập kích 3 tàu chở dầu Iran

(VTC News) -

Cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào 3 tàu chở dầu Iran. (Video: CENTCOM)

Ngày 5/9, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố video lực lượng quân đội Mỹ thực hiện cuộc tập kích nhắm mục tiêu chính xác vào 3 tàu chở dầu ở Iran khiến chúng bốc cháy dữ dội trên biển.

“Thông điệp gửi đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phải rõ ràng: Nếu các người bắn vào 2 tàu của chúng tôi, chúng tôi sẽ buộc các người phải trả cái giá kinh tế thậm chí còn lớn hơn, bằng cách tiêu diệt 3 tàu của các người”, Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper nhấn mạnh trong bài viết đăng tải trên X.

Cùng với đó, Đô đốc Brad Cooper tuyên bố CENTCOM không ngần ngại bảo vệ lực lượng Mỹ và nếu cần thiết họ sẽ cho phá hủy đội tàu chở dầu hạn chế và dễ bị tổn thương của Iran.

Cụ thể, CENTCOM vô hiệu hóa vĩnh viễn tàu chở dầu thô M/T Downy ngoài khơi đảo Kharg, tàu M/T Stark 1 gần đảo Jask và tàu chở dầu thô không chở hàng M/T Kylo (còn được gọi là “Noxen”) tại Vịnh Oman.

3 tàu chở dầu thô của Iran là một phần của mạng lưới ngầm trị giá hàng tỷ USD cung cấp tài chính cho IRGC và các lực lượng thân tổ chức này trong khu vực. Hiện tại, Tehran chưa đưa ra bình luận trước thông tin nêu trên do CENTCOM công bố.

Trong tuần này, quân đội Mỹ tiến hành nhiều đợt không kích vào gần 60 mục tiêu của Iran tại khu vực quanh eo biển Hormuz, trong đó có trận địa phòng không, hệ thống radar, phương tiện phục vụ hoạt động rải thủy lôi và hạ tầng thông tin liên lạc.

Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia cho rằng chính quyền Mỹ phải rút lực lượng khỏi khu vực, đồng thời phải bồi thường toàn bộ thiệt hại gây ra cho quốc gia Trung Đông do cuộc xung đột mà Washington phát động. Ông nhận định đây là giải pháp hợp lý nhất đối với Mỹ.