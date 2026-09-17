Link xem trực tiếp Việt Nam vs Nhật Bản 17h30 ngày 17/9, bóng đá nữ ASIAD 2026

(VTC News) -

Trận bóng đá nữ giữa Việt Nam và Nhật Bản diễn ra lúc 17h30 ngày 17/9 trên sân vận động Shizuoka Ecopa (Nhật Bản). Trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026, được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6.

Xem trực tiếp Việt Nam vs Nhật Bản trên kênh nào?

VTV là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu ASIAD 2026. Trận Việt Nam đối đầu với Nhật Bản ngày 17/9 được chiếu trực tiếp trên nền tảng VTVgo, gồm ứng dụng dành cho thiết bị di động và website chính thức.

Khán giả có thể truy cập website VTVgo bằng trình duyệt trên máy tính, Smart TV hoặc các thiết bị có kết nối internet. Trên điện thoại và máy tính bảng, người xem tải ứng dụng VTVgo từ Google Play đối với thiết bị Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận bóng đá nữ giữa Việt Nam và Nhật Bản được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6. (Ảnh: VFF)

Link xem trực tiếp Việt Nam vs Nhật Bản hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Việt Nam đấu với Nhật Bản được cập nhật theo dữ liệu chính thức của VTV.

Link VTV trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Nhật Bản (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/13

Để xem trực tiếp Việt Nam vs Nhật Bản trên máy tính, khán giả truy cập website VTVgo (vtvgo.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng VTVgo trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận Việt Nam vs Nhật Bản

Thất bại 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa ở trận mở màn khiến đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào thế bất lợi tại bảng E ASIAD 2026. Ở lượt trận thứ hai, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục đối mặt thử thách lớn khi chạm trán chủ nhà Nhật Bản.

Việc chưa có điểm sau lượt đầu tiên cũng khiến tuyển nữ Việt Nam phải tính toán đến hiệu số bàn thắng bại, yếu tố có thể ảnh hưởng tới cuộc cạnh tranh giữa các đội xếp thứ ba. Vì vậy, việc hạn chế số bàn thua trước Nhật Bản là nhiệm vụ đáng chú ý.

Ở phía đối diện, Nhật Bản phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng 8-0 trước Thái Lan. Đội chủ nhà ghi đều bốn bàn trong mỗi hiệp, với Nakashima và Takarada cùng lập hat-trick. Khả năng kiểm soát bóng, luân chuyển với tốc độ cao và liên tục khai thác khoảng trống của Nhật Bản có thể tạo ra sức ép lớn lên hàng phòng ngự Việt Nam.