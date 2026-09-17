Cập nhật kết quả bóng chuyền nữ Việt Nam vs Hong Kong ngày 17/9 mới nhất

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bóng chuyền nữ ASIAD 2026 - vòng bảng S1 S2 S3 S4 S5 Hong Kong (Trung Quốc) 0 22 15 13 - - Việt Nam 2 25 25 16 - -

Trận bóng chuyền nữ giữa đội tuyển Việt Nam và Hong Kong (Trung Quốc) diễn ra lúc 14h ngày 17/9 tại Nhà thi đấu Park Arena Komaki (thành phố Komaki, tỉnh Aichi, Nhật Bản). Trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 bảng D môn bóng chuyền trong nhà ASIAD 2026.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Việt Nam vs Hong Kong (Trung Quốc) nhanh nhất.

Việt Nam đấu với Hong Kong (Trung Quốc) trong trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 bảng D môn bóng chuyền trong nhà ASIAD 2026.

Thông tin trước trận Việt Nam vs Hong Kong (Trung Quốc)

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có màn ra quân thuận lợi tại ASIAD 2026 khi vượt qua Qatar với tỷ số 3-0. Sự vượt trội của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt được thể hiện rõ khi đối thủ không ghi quá 10 điểm trong bất kỳ set đấu nào.

Trận thắng Qatar cũng giúp ban huấn luyện Việt Nam có điều kiện xoay vòng đội hình. Một số cầu thủ ít thi đấu được trao cơ hội ra sân, trong khi những trụ cột như Trần Thị Thanh Thúy, Bích Thủy hay Lê Thanh Thúy không phải hoạt động với cường độ cao.

Ở lượt trận thứ hai vòng bảng, Việt Nam chạm trán Hong Kong (Trung Quốc). Đây là cái tên quen thuộc với đội tuyển Việt Nam. Lần gần nhất hai đội tuyển gặp nhau cách đây 3 tuần tại AVC Continental Championship 2026. Khi đó, Việt Nam dễ dàng giành chiến thắng 3-0.

Tại lượt trận đầu tiên, đội bóng này thua Hàn Quốc 0-3, dù từng gây khó khăn cho đội bóng xứ kim chi trong set đầu tiên với tỷ số sát nút 23-25.