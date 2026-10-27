Cháy xe khách trong đêm ở Quảng Ninh, 25 người thoát nạn

(VTC News) -

Hiện trường vụ cháy xe khách ở Quảng Ninh

Khoảng 21h ngày 26/10, Tổ 7, Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh) nhận được thông tin cháy xe khách tại đường dẫn từ cao tốc Hạ Long - Vân Đồn xuống thôn Vũ Oai, xã Thống Nhất (Quảng Ninh).

Xe khách 45 chỗ cháy trơ khung.

Tổ công tác số 7 cùng Phòng Cảnh sát PCCC số 7, Công an xã Thống Nhất huy động xe chuyên dụng đến dập tắt đám cháy, đồng thời phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến.

Thời điểm xảy ra vụ cháy xe trên xe chở 25 người, trong đó gồm 1 lái xe, 1 hướng dẫn người Việt Nam và 23 khách du lịch Trung Quốc.

Ngay sau khi xảy ra cháy, toàn bộ hành khách và lái xe, hướng dẫn viên đã thoát ra ngoài an toàn nên không có thiệt hại về người. Xe ô tô 45 chỗ BKS 34H - 058xx bị cháy hoàn toàn.

Lái xe là V.V. H. (SN 1978, trú tại phường Thành Đông, TP Hải Phòng).

Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe bị nổ lốp dẫn đến cháy xe.