Đề xuất làm rõ trách nhiệm cán bộ từ tham mưu, quyết định đến khắc phục sai sót

(VTC News) -

Nội dung này được nêu trong dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chiến lược về xây dựng quốc gia liêm chính, xã hội liêm chính đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Chiến lược), do Bộ Nội vụ xây dựng.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chiến lược về xây dựng quốc gia liêm chính, xã hội liêm chính đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo dự thảo, Chiến lược lấy liêm chính khu vực công làm trọng tâm, tập trung vào ba trụ cột gồm thể chế liêm chính, nền công vụ liêm chính và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính. Đồng thời, thúc đẩy thực hành liêm chính trong doanh nghiệp, hoạt động nghề nghiệp và đời sống xã hội.

Trong đó, xây dựng và lan tỏa văn hóa liêm chính được xác định là yêu cầu xuyên suốt, gắn với kiểm soát quyền lực, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Nội vụ đề xuất tại dự thảo là xây dựng nền công vụ liêm chính, trong đó cần cải thiện tổ chức, phân công và phối hợp giải quyết công việc; gắn trách nhiệm với thẩm quyền, kết quả thực hiện và khả năng kiểm tra, giải trình.

“Lồng ghép yêu cầu công khai, công bằng, trách nhiệm vào cải cách hành chính, chuyển đổi số và kiểm soát nội bộ. Làm rõ trách nhiệm từ tham mưu, quyết định đến thực hiện, bàn giao và khắc phục sai sót, phù hợp với từng loại nhiệm vụ”, dự thảo nêu rõ.

Đến năm 2030, việc rà soát, cải thiện quy trình công vụ sẽ ưu tiên những công việc có nhiều cơ quan, đơn vị cùng tham gia, còn vướng mắc trong phối hợp hoặc khó xác định trách nhiệm, nhất là sau quá trình phân cấp và sắp xếp tổ chức.

Các lĩnh vực được đặc biệt chú trọng gồm quản lý đất đai, đầu tư công, đấu thầu và tài sản công. Việc xác định trách nhiệm không chỉ dừng ở khâu ra quyết định mà còn xuyên suốt quá trình thực hiện, khai thác và sử dụng sau đầu tư. Để thực hiện, dự thảo đề xuất điều chỉnh quy trình hoặc quy chế phối hợp khi cần thiết, xác định rõ trách nhiệm từng khâu, thời hạn xử lý và những thông tin cần lưu giữ để phục vụ kiểm tra, giải trình.

Hướng dẫn cán bộ ứng phó với can thiệp không đúng quy định

Nhiệm vụ, giải pháp khác được nêu tại dự thảo Chiến lược là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính.

Trong đó, cần gắn các chuẩn mực trung thực, công tâm, trách nhiệm, không vụ lợi với chức trách, vị trí việc làm và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Việc xây dựng đội ngũ liêm chính được thực hiện thông qua kết hợp bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ với quản lý, sử dụng và đánh giá cán bộ theo quy định; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Phân biệt yêu cầu trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức với hoạt động nghề nghiệp của viên chức và chế độ quản lý đặc thù của các lực lượng.

Đáng chú ý, đến năm 2030, Bộ Nội vụ đề xuất ưu tiên bổ sung tình huống cần thiết vào tài liệu bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ hiện có; tập trung vào nhận diện lợi ích liên quan, xử lý quà tặng, giữ tính khách quan trước quan hệ cá nhân, ứng phó với can thiệp không đúng quy định và giải trình quyết định.

Các nội dung này được cập nhật phù hợp từng nhóm vị trí, được đưa vào sử dụng theo kế hoạch bồi dưỡng được phê duyệt; đánh giá khả năng vận dụng sau khi người học trở lại thực hiện nhiệm vụ.

Dự thảo cũng yêu cầu gắn phân công công việc với hướng dẫn nghiệp vụ, tiếp nhận vướng mắc và trách nhiệm của người đứng đầu. Sử dụng hồ sơ và kết quả thực hiện nhiệm vụ để xác định nhu cầu hỗ trợ, bồi dưỡng và đánh giá theo cơ chế hiện hành; xem xét tính chất công việc, thẩm quyền, nguồn lực và điều kiện thực hiện.

Dự thảo Chiến lược quy định không thiết lập hệ thống xếp loại cá nhân riêng về liêm chính.

Một nội dung khác là thực hiện cơ chế bảo vệ người phản ánh, tố cáo, báo cáo và người thực hiện đúng theo phạm vi, điều kiện pháp luật quy định; giữ bí mật thông tin và xử lý hành vi trả thù, gây bất lợi trái quy định theo thẩm quyền.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm ghi nhận, khen thưởng thành tích, sáng kiến có kết quả được kiểm chứng theo quy định; bảo đảm chế độ, điều kiện làm việc và xem xét vướng mắc về đãi ngộ trong tiến trình cải cách chung.