Đua vua phá lưới với Xuân Son, Đình Bắc nói gì?

(VTC News) -

Ngày 18/9, đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 2-0 ở trận bán kết lượt về, qua đó giành chiến thắng với tổng tỷ số 4-0 để giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026 với Thái Lan. Đáng chú ý, Nguyễn Xuân Son lập cú đúp ở trận bán kết lượt về để nâng thành tích lên 5 bàn thắng, qua đó bắt kịp người đồng đội Nguyễn Đình Bắc tại giải đấu năm nay. Sau trận đấu, Đình Bắc khẳng định anh không đặt nặng thành tích cá nhân.

Video: Tổng hợp trận đấu Việt Nam 2-0 Malaysia

“Việc tôi hay Xuân Son có nhiều bàn thắng không quan trọng. Xuân Son có nhiều bàn thắng thì sẽ tốt cho toàn đội. Tôi nghĩ chức vô địch vẫn là quan trọng nhất”, tiền đạo sinh năm 2004 chia sẻ.

Trước trận đấu trên sân Mỹ Đình, Đình Bắc dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội tuyển Việt Nam với 5 pha lập công. Trong khi đó, Xuân Son có 3 bàn và cần thêm hai lần lập công để san bằng thành tích của đàn em.

Nguyễn Đình Bắc khẳng định việc giành chức vô địch ASEAN Cup 2026 vẫn là quan trọng nhất. (Ảnh: VFF)

Được tung vào sân từ ghế dự bị, tiền đạo sinh năm 1997 nhanh chóng chứng minh khả năng săn bàn. Phút 62, Xuân Son có mặt đúng lúc để khai thông thế bế tắc. Từ một tình huống lộn xộn trước khung thành Malaysia, tiền đạo mang áo số 12 đã chớp thời cơ dứt điểm cận thành, mở tỷ số 1-0 cho tuyển Việt Nam.

Đến phút 89, chân sút của đội tuyển Việt Nam tiếp tục cho thấy duyên ghi bàn tại sân chơi số một của bóng đá Đông Nam Á. Xuân Son có pha đi bóng bên cánh trái, xâm nhập vòng cấm rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc hẹp, ghi dấu ấn với bàn thắng ấn định tỷ số 2-0. Cú đúp trong chưa đầy nửa giờ giúp tiền đạo sinh năm 1997 nâng tổng số bàn thắng tại ASEAN Cup 2026 lên con số 5.

Trước đó, Xuân Son lần lượt lập công trong các trận gặp Timor Leste, Indonesia và Malaysia. Đáng chú ý, sau hai trận bán kết, tiền đạo này ghi tới 3 bàn vào lưới Malaysia. Trước đó, anh có pha đánh đầu đẹp mắt ở trận bán kết lượt đi.

Đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở chung kết là Thái Lan. Dù thua Singapore 1-2 ở bán kết lượt về, “Voi chiến” vẫn giành vé đi tiếp với tổng tỷ số 4-3. Đội tuyển Thái Lan có nhiều hơn Việt Nam một ngày nghỉ trước trận chung kết lượt đi. Tuy nhiên, Đình Bắc khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực tối đa và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ.

“Bản thân tôi cũng như anh em cầu thủ và ban huấn luyện hy vọng người hâm mộ sẽ luôn sát cánh cùng đội bóng. Ở trên sân, chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo”, Đình Bắc khẳng định.