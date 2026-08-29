Đưa trái vải thiều Việt Nam ra thế giới, chàng trai giành học bổng toàn phần Anh

(VTC News) -

Ngô Duy Dương sinh năm 1996 tại Bắc Ninh (trước là vùng quê Bắc Giang nổi tiếng với đặc sản vải thiều). Xuất phát điểm ấy không chỉ là một phần trong ký ức tuổi thơ mà dần trở thành chất liệu xuyên suốt hành trình chàng trai “sinh ra từ làng” vươn ra thế giới với học bổng toàn phần đến Anh học thạc sĩ.

Từ trăn trở với khó khăn của người nông dân

Thời phổ thông, Dương là học sinh chuyên Hóa của Trường THPT Chuyên Bắc Giang, từng đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia. Sau đó, anh tốt nghiệp loại Giỏi ngành Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương Hà Nội, nhận học bổng dành cho khóa luận tốt nghiệp xuất sắc.

Tuổi thơ của Ngô Duy Dương gắn liền với những đồi vải trù phú tại quê hương Bắc Ninh (Bắc Giang cũ). (Ảnh: NVCC)

Sau khi ra trường, Ngô Duy Dương vượt qua hai kỳ thi CFA - chứng chỉ chuyên môn trong lĩnh vực phân tích đầu tư tài chính; kết quả kỳ thi đầu tiên thuộc nhóm 10% thí sinh có điểm cao nhất thế giới. Anh từng làm việc ở vị trí chuyên viên kinh doanh vận tải hàng hoá hàng không, cho thuê máy bay chở hàng xuất khẩu tại hãng hàng không Qatar Airways.

Song song công việc chuyên môn, Dương còn theo đuổi “nghề tay trái” là MC và marketing. Anh dẫn một số chương trình trên Đài Truyền hình Việt Nam như S Vietnam (VTV1), Sống khỏe mỗi ngày (VTV2), Xung Kích (VTV8), Gia đình đẹp (VTV3), Vì một tương lai xanh (VTV1). Sở hữu IELTS 7.5, Dương tham gia dẫn nhiều sự kiện văn hóa, ngoại giao có sự góp mặt của các cơ quan đại diện ngoại giao.

Sinh ra tại vùng trồng vải thiều, Duy Dương hiểu những khó khăn của người nông dân trong việc nâng cao giá trị nông sản. Từ kinh nghiệm marketing và truyền thông thực tế, Dương cùng các cộng sự tìm cách đưa những câu chuyện về trái vải đến với công chúng theo một cách mới.

Năm 2023, anh khởi xướng và đảm nhận vai trò tổng đạo diễn chương trình thời trang quảng bá vải thiều mang tên “Lychee Fashion Show”. Theo chia sẻ của Dương, chương trình thu hút hàng nghìn khán giả, tạo hàng chục triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội và góp phần hỗ trợ tiêu thụ lượng lớn vải thiều đạt tiêu chuẩn “GlobalGAP” với mức giá cao hơn mặt bằng thị trường thời điểm đó.

Chương trình nhận được sự hỗ trợ đồng hành của nhiều bên, trong đó có Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Sau đó, Dương tiếp tục đồng hành cùng vải thiều Bắc Giang tại một số hoạt động quảng bá ở Nhật Bản với sự hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka.

Trước đó, chàng trai còn thực hiện lên ý tưởng cho một số chương trình khác như: Festival Mùa Hoa Vải, Tour hái vải đêm, Đấu giá vải thiều... giúp quảng bá và tiêu thụ thương hiệu nông sản một cách sáng tạo.

Fashion Show Vải Thiều mà Duy Dương là tổng đạo diễn, thu hút hàng chục triệu lượt tiếp cận trên nền tảng số.

Điều thú vị là khi thực hiện những công việc ấy, Dương chưa nghĩ đến việc đi du học. Chỉ sau này, Ngô Duy Dương mới nhận ra những dự án ấy đã giúp anh trả lời một câu hỏi quan trọng khi nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng: Bạn muốn tạo ra giá trị gì cho cộng đồng?

Cuối năm 2023, được một đồng nghiệp đã giành học bổng Chính phủ Anh Chevening gợi ý nộp đơn ứng tuyển, Dương đã mạnh dạn nộp đơn với bộ hồ sơ kể lại chính câu chuyện của mình.

Đó là câu chuyện của một người con lớn lên ở vùng trồng vải thiều, chứng kiến những khó khăn của người nông dân trong việc nâng cao giá trị nông sản và sau đó tìm cách dùng những gì mình biết để góp phần giải quyết vấn đề trăn trở của bà con.

“Khi mình chuyển từ việc chỉ sống cho bản thân sang theo đuổi một khát vọng lớn hơn cho cộng đồng, cụ thể ở đây là người nông dân quê mình, thì có lẽ mình đã trở thành một người đặc biệt và phù hợp với tinh thần của học bổng ấy từ lúc nào mà chính mình cũng không nhận ra”, Dương chia sẻ.

Giành học bổng Chevening sau 2 lần lỡ hẹn

Nhưng hiểu mình phù hợp với học bổng không có nghĩa là sẽ lập tức được chọn. Lần đầu ứng tuyển Chevening, Dương vượt qua vòng hồ sơ và vào danh sách dự bị. Anh chờ đợi nhưng cuối cùng không được chuyển lên danh sách chính thức. Lần thứ hai, anh tiếp tục được mời phỏng vấn nhưng không thành công. Hai lần liên tiếp không đạt kết quả như mong muốn khiến anh bắt đầu hoài nghi tự hỏi “liệu có nên dừng lại?”.

Thay vì tiếp tục hỏi tại sao mình không được chọn, Dương chuyển sang hỏi bản thân còn thiếu điều gì.

“Dương luôn tự nhủ rằng, biết đâu việc mình chưa được chọn không phải vì mình không xứng đáng, mà đơn giản là mình chưa đủ sẵn sàng. Vậy thì cứ tiếp tục hoàn thiện bản thân”, anh kể.

Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew trao học bổng Chevening cho Ngô Duy Dương.

Khi đã bình tĩnh hơn trước khó khăn, kiên định với mục tiêu, Dương vẫn đồng hành xúc tiến quảng bá và xuất khẩu thiều quê hương trong vai trò Đại sứ truyền thông trong hai năm 2024 và 2025.

Từ tháng 8-10/2025, anh tiếp tục nộp hồ sơ “gõ cửa” học bổng Chevening lần 3 và nộp hồ sơ vào 5 trường đại học uy tín tại Anh Quốc.

Năm 2026, Dương được hội đồng tuyển sinh học bổng và các trường gọi phỏng vấn. Cuối cùng, chàng trai Việt đã thành công chinh phục suất học bổng toàn phần Chevening khóa 2026/2027 và nhận thư mời nhập học thạc sĩ từ cả 5 trường ứng tuyển.

Dương quyết định chọn học thạc sĩ tại Đại học Middlesex. Ba lĩnh vực anh muốn tiếp tục theo đuổi là truyền thông, xây dựng thương hiệu và phát triển con người.

Với vải thiều Bắc Giang, anh dự định tiếp tục đồng hành cùng địa phương, doanh nghiệp và nông dân trong các hoạt động truyền thông, quảng bá và xây dựng thương hiệu, góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt Nam.

Từ một chàng trai từng nghĩ Chevening là giấc mơ quá xa, Dương đã đi qua 2 lần bị từ chối để cuối cùng có được tấm vé du học của Chính phủ Anh bằng trăn trở với người nông dân Việt, những hành động thực tế quảng bá nông sản quê hương và nỗ lực hoàn thiện bản thân để chinh phục hội đồng tuyển sinh.

“Điều mình muốn hướng đến vẫn là câu chuyện bắt đầu từ quê nhà: làm thế nào để người nông dân sống tốt hơn, nông sản Việt Nam được trân trọng hơn và những người trẻ dám tin rằng xuất phát điểm không quyết định giới hạn của mình”, chàng trai chia sẻ.