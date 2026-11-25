(VTC News) -

Đưa nghề truyền thống vào không gian mở

Tối 24/11, tại phố đi bộ Kim Đồng (phường Thục Phán, Cao Bằng) đã trở thành điểm hẹn văn hóa sôi động với chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 mang chủ đề “Cao Bằng mở cửa di sản - Lan tỏa bản sắc”.

Thay vì trưng bày tĩnh tại, ban tổ chức thiết lập 12 không gian trình diễn nghề thủ công và thực hành văn hóa tiêu biểu, tái hiện trực tiếp quy trình lao động sáng tạo của đồng bào các dân tộc địa phương.

Du khách nước ngoài trải nghiệm in hoa văn bằng sáp ong lên vải tại Phố đi bộ Kim Đồng (Cao Bằng).

Mỗi nghề thủ công, làn điệu dân ca hay điệu múa truyền thống đều mang dấu ấn riêng của một cộng đồng. Nhưng giá trị di sản không chỉ nằm ở những gì được lưu giữ mà còn ở khả năng tiếp tục thực hành, trao truyền qua các thế hệ.

Chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 với chủ đề “Cao Bằng mở cửa di sản - Lan tỏa bản sắc” tại Phố đi bộ Kim Đồng, phường Thục Phán, Cao Bằng.

Tại đây, người dân và du khách được quan sát các nghệ nhân thao tác nghề thêu hoa văn, vẽ tranh thờ của người Dao; nghề rèn của người Nùng An; đan nón Nùng; dệt thổ cẩm của người Tày; chế tác đàn tính, khèn Mông; làm hương Phja Thắp và làm giấy bản.

Qua từng công đoạn chế tác nguyên liệu tự nhiên thành sản phẩm hoàn chỉnh, người xem nhận diện rõ tri thức dân gian, sự khéo léo và khả năng thích ứng với tự nhiên của người dân vùng cao.

Tại gian trưng bày tranh thờ của người Dao, Nghệ nhân Bàn Văn Sam (xóm Quang Thượng, xã Thành Công) vừa thực hành nét vẽ, vừa giải thích ý nghĩa tâm linh ẩn sau mỗi bố cục và màu sắc.

Trải nghiệm vẽ tranh thờ của người Dao.

Theo ông Sam, vẽ tranh thờ đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc truyền thống. “Tôi mong muốn thông qua những dịp trình diễn như thế này, công chúng sẽ hiểu hơn giá trị của tranh thờ, từ đó thêm trân trọng và có ý thức gìn giữ nét văn hóa của dân tộc”, ông Sam bày tỏ.

Không chỉ dừng lại ở việc quan sát, du khách còn được trực tiếp cầm tay chỉ việc ở một số công đoạn làm nghề. Trải nghiệm tự tay tạo hình dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân giúp thu hẹp khoảng cách giữa công chúng và di sản.

Anh Emanuel Allnoch, một du khách nước ngoài tham gia trải nghiệm, chia sẻ: “Nhìn nghệ nhân làm, tôi nghĩ các công đoạn khá đơn giản, nhưng khi tự tay thực hiện mới thấy khó hơn rất nhiều. Để tạo nên những hoa văn đẹp đòi hỏi sự khéo léo và kiên nhẫn. Đây là trải nghiệm thực tế giúp tôi hiểu và trân trọng hơn văn hóa bản địa”.

Sức sống di sản từ sự tiếp nối của cộng đồng

Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng tặng các nghệ nhân, người thực hành di sản văn hóa có thành tích tiêu biểu.

Bên cạnh khu vực trình diễn nghề thủ công, không gian văn hóa tại phố đi bộ còn sôi động với chuỗi trò chơi dân gian như lày cỏ, nhảy sạp, đi cà kheo, kéo co. Các hoạt động này không chỉ tạo sân chơi giải trí mà còn tái hiện tinh thần đoàn kết, nếp sinh hoạt cộng đồng đặc trưng của các dân tộc Cao Bằng, thu hút nhiều bạn trẻ tham gia.

Điểm nhấn của đêm hội là các màn trình diễn múa rồng, múa sư tử mèo cùng chương trình nghệ thuật cộng đồng “Vũ hội miền Non nước - Bừng sáng lửa thiêng” với điệu múa Sluông Chầu của người Tày. Sự hòa nhịp giữa nghệ nhân và đông đảo người dân, du khách đã đưa các giá trị truyền thống trở thành một phần sống động của đời sống thường ngày.

Du khách được trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian, các điệu múa của đồng bào các dân tộc.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã trao bằng khen cho 24 nghệ nhân, người thực hành văn hóa có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc.

Là một trong những cá nhân được vinh danh, Nghệ nhân Ưu tú Đinh Trọng Thức (xóm Minh Thanh, xã Nguyên Bình) cho rằng sự ghi nhận của tỉnh là nguồn động viên lớn đối với những người giữ lửa di sản.

“Văn hóa truyền thống là tài sản quý được ông cha trao truyền. Tôi kỳ vọng địa phương sẽ duy trì thêm nhiều không gian giao lưu như thế này để nghệ nhân có cơ hội truyền dạy cho lớp trẻ”, ông Thức chia sẻ.

Các màn trình diễn múa rồng, múa sư tử mèo thu hút du khách.

Sức lan tỏa của chương trình còn chạm tới ký ức của những người con xa quê. Trở về từ tỉnh Lạng Sơn sau hơn 40 năm xa Cao Bằng, bà Đinh Thị Hảo không giấu được sự xúc động khi nghe lại tiếng đàn tính và làn điệu Then quen thuộc ngay giữa lòng phố thị.

Bà Hảo tâm sự, những thanh âm gắn liền với tuổi thơ đã khơi dậy niềm tự hào sâu sắc về cội nguồn, đồng thời gửi gắm mong muốn thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp tục đón nhận, gìn giữ những làn điệu truyền thống của quê hương.

Việc đưa di sản vào không gian mở như Phố đi bộ Kim Đồng không chỉ tạo sản phẩm thu hút khách du lịch mà còn khẳng định vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo tồn văn hóa. Khi nghệ nhân có đất diễn và công chúng được trực tiếp chạm vào di sản, bản sắc các dân tộc Cao Bằng sẽ có thêm động lực để tiếp nối bền vững trong đời sống hôm nay.