Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay 14/9: Mưa rào và dông rải rác

(VTC News) -

Thời tiết TP.HCM hôm nay 14/9: Mưa rào và dông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong ngày 14/9, thời tiết TP.HCM nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam duy trì cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất dao động 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Chiều tối 13/9, mưa lớn xuất hiện đúng lúc triều cường đạt đỉnh khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu. (Ảnh: Lương Ý)

Trước đó, tối 13/9, nhiều khu vực tại TP.HCM có mưa rào và dông. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, một số nơi trên 30mm. Triều cường đạt đỉnh kết hợp mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu.

Dự báo, từ 14/9 đến 16/9, mưa tại TP.HCM có xu hướng giảm. Tuy nhiên, từ 17/9, mưa tại khu vực TP.HCM tăng dần dải hội tụ nhiệt đới được dự báo hoạt động mạnh trở lại.

Dự báo thời tiết trên cả nước ngày và đêm 14/9/2026

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 26-28°C.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lai Châu và Điện Biên có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C; có nơi trên 30°C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; các nơi khác có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực trung du và phía Nam tỉnh Tuyên Quang chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, vùng núi có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa - Hà Tĩnh) có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Phía Bắc gió đông bắc đến đông, phía Nam gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.