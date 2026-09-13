Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay 13/9: Ngày nắng gián đoạn, tối mưa rào

(VTC News) -

Thời tiết TP.HCM hôm nay 13/9: Mưa rào và dông vài nơi

Theo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời tiết TP.HCM hôm nay 13/9 ngày giảm mây và có nắng gián đoạn, riêng chiều và tối có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Ngày 13/9, TP.HCM có mưa về chiều và tối. (Ảnh: Nguyễn Liến)

Tại khu vực Trung Bộ, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay (13/9), khu vực từ Quảng Trị đến Thành phố Đà Nẵng mưa vừa, mưa to; riêng Huế có mưa to đến rất to.

Dự báo từ sáng sớm 13/9 đến đêm 13/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Ngày và đêm 13/9, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Đêm 13/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Ngày và đêm 14/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm; khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Ngoài ra, chiều và tối 13/9, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 13/9/2026 trên cả nước

TP. Hà Nội ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Đông Bắc Bộ ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khu vực trung du và đồng bằng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông; riêng Thanh Hóa và Nghệ An ngày có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4; riêng khu vực ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị từ chiều tối gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng Thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.