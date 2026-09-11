Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay 11/9: Mưa to, đề phòng dông lốc

(VTC News) -

Thời tiết TP.HCM hôm nay 11/9: Mưa gia tăng

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 24h qua, khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa diện rộng, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 1h ngày 09/9 đến 1h ngày 10/9 tại một số nơi như sau: Đắk Sin - Lâm Đồng 125,6mm, Cát Lái - Hồ Chí Minh 128,2mm, Sơn Điền - Lâm Đồng 111,4mm, Củ Chi - Hồ Chí Minh 125,2mm, Cần Đước - Tây Ninh 113,0mm, Đức Hoà - Tây Ninh 115,8mm...

Dự báo từ 7h ngày 11/9 đến 7h ngày 13/9, khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 170mm.

Ngày 11/9, khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa lớn do ảnh hưởng của nhiều hình thế thời tiết. (Ảnh: Nguyễn Liến)

Từ 07h ngày 11/9 đến 07h ngày 13/9, khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 170mm.

Mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp.

Riêng thời tiết tại TP.HCM nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

Tin gió mùa Đông Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng sớm nay (11/9), không khí lạnh đã ảnh hưởng yếu đến hầu hết các nơi ở khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Tây Bắc Bộ. Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ lúc 1 giờ sáng phổ biến ở Bắc Bộ từ 21-24°C, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ 22-25°C.

Dự báo ngày 11/9, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Tây Bắc Bộ, sau ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Bắc của khu vực Quảng Trị đến Thành phố Huế. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Nhiệt độ khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến từ 21-24°C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 19°C.

Khu vực Hà Nội ngày 11/9 có mưa vài nơi, đêm không mưa.Sáng 11/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ chiều 11/9 mưa giảm dần. Ngày và đêm 11/9, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 11/9/2026 các vùng trên cả nước

TP. Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, vùng núi có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc (Thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, phía Nam có nơi trên 31°C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.