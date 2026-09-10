(VTC News) -

Thời tiết Hà Nội hôm nay 10/9: Mưa rào và rải rác có dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (10/9), bộ phận không khí lạnh tiến đến gần sát biên giới phía Bắc nước ta. Ở vùng núi và trung du phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ lúc 1h phổ biến 24-27°C.

Dự báo sáng 10/9, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Đông Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24°C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 19°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 10/9 trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, từ trưa chiều gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời chuyển mát.

Ngày 10/9, Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. (Ảnh minh họa: Viên Minh)

Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cho biết thêm, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết, mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển tại các khu vực Hà Nội: Kim Anh, Nội Bài, Quang Minh, Phúc Thịnh, Mê Linh, Cổ Đô, Vật Lại, Quảng Oai, Chương Dương, Phú Xuyên, Đại Xuyên, Thuận An, Phù Đổng.

Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm. Dự báo trong những giờ tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và dông cho các phường/xã: Gia Lâm, Phúc Lợi, Bát Tràng, Việt Hưng, Long Biên, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Bồ Đề, Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Thanh Trì, Yên Sở, Tương Mai, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hồng Hà, Ba Đình, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Kim Liên, Phương Liệt, Hoàng Liệt, Ô Chợ Dừa, Định Công, Đống Đa, Tây Hồ, Ngọc Hà, Khương Đình, Đại Thanh, Giảng Võ, Thanh Liệt, Láng, Thanh Xuân, Yên Hòa, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Kiến Hưng, Hà Đông, Đại Mỗ, Từ Liêm, Phú Lương, Phú Diễn, Bình Minh, Dương Nội, Tây Mỗ, Xuân Phương, Yên Nghĩa, An Khánh, Hoài Đức, Sơn Đồng, Quảng Bị, Chương Mỹ, Hưng Đạo, Trần Phú, Quốc Oai, Phú Nghĩa, Tây Phương, Kiều Phú, Xuân Mai, Hạ Bằng, Phú Cát, Hòa Lạc, Yên Xuân.

Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 10/9/2026 các vùng trên cả nước

Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, vùng núi có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa rào rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.