Dự báo thời tiết ngày 11/9: Miền Trung mưa lớn kéo dài, miền Bắc tăng nhiệt

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 11/9/2026

Sáng 11/9, khu vực Bắc Bộ và tỉnh Thanh Hoá, phía Bắc tỉnh Nghệ An mưa rào và dông rải rác với lượng 10-30mm, cục bộ mưa to. Sau đó, mưa ở miền Bắc giảm dần, trời nắng về trưa chiều, nhiệt độ trong ngày tăng lên mức 29-31°C.

Hà Nội sáng 11/9 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to. Trưa và chiều, khu vực này chuyển nắng, nhiệt độ cao nhất 30-31°C.

Cũng trong sáng 11/9, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to.

Ngày 11/9, miền Trung mưa lớn. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, ngày 11/9, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ mưa rất to trên 100mm. Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 40-90mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Đêm 11/9 và ngày 12/9, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, lượng mưa dao động 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 150mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ mưa rất to trên 100mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Ngày và đêm 12/9, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 40-80mm, cục bộ mưa rất to trên 150mm.

Theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, từ 14-17/9, dưới tác động của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua miền Trung, các tỉnh ở khu vực này khả năng cao tiếp tục mưa vừa, mưa to trên diện rộng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Diễn biến vùng áp thấp (khả năng rất cao mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới), đặc biệt là quỹ đạo và cường độ, còn có thể thay đổi. Vì vậy, phạm vi và lượng mưa tại miền Trung trong những ngày tới còn có độ bất định và sẽ được cập nhật liên tục. Người dân và chính quyền địa phương cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo mới nhất để chủ động phòng tránh các nguy cơ do mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 11/9/2026

TP Hà Nội sáng mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm trời mát. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

Tây Bắc Bộ sáng mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, sau mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Đông Bắc Bộ sáng mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, sau mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, vùng núi có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc (Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An) mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Phía Nam mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc (TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Nam Bộ mưa vừa, mưa to và rải rác dông, có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.