Dự báo thời tiết ngày 29/10: Miền Bắc có mưa, trên sông ở Huế có thể xảy ra lũ

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 29/10/2026

Ngày 29/10, miền Bắc có mưa rào và dông vài nơi, trong đó, đồng bằng Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác. Đêm 29/10 và ngày 30/10, khu vực này mưa rào và dông vài nơi, phía Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác.

Tại khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, từ nay đến hết ngày 29/10 có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ mưa rất to trên 100mm. Riêng phía Nam tỉnh Quảng Trị, TP Huế và phía Đông Bắc TP Đà Nẵng mưa to, lượng mưa 60-120mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai.

Ngày 29/10, dự báo nhiều nơi ở miền Bắc có mưa. (Ảnh minh hoạ)

Từ đêm 29/10, mưa lớn trên khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng giảm dần.

Mưa lớn khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, trong ngày 29/10, trên các sông ở TP Huế có thể xảy ra một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Hương tại trạm Kim Long dao động ở mức báo động (BĐ)1-BĐ2; trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc dao động ở trên dưới BĐ1.

Ngoài ra, trong ngày 29/10, thời tiết các khu vực khác trên cả nước có mưa rào và dông vài nơi, tập trung lúc chiều tối và đêm, ngày nắng. Trong đó, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 29/10/2026

TP Hà Nội mưa rào vài nơi, từ chiều mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, đồng bằng mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, vùng núi có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Phía Nam mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Riêng TP Đà Nẵng mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, Lâm Đồng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.