Dự báo thời tiết 27/10: Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng hứng mưa lớn kéo dài nhiều ngày

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 27/10/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, từ chiều tối 27/10 đến ngày 28/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ mưa rất to trên 150mm. Nguy cơ mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai.

Từ đêm 28/10 đến ngày 29/10, các địa phương này duy trì hình thái thời tiết mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 20-50mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Từ chiều tối 27/10, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng mưa lớn. (Ảnh minh hoạ: Q.C)

Tổng lượng mưa tính từ chiều tối 27/10 đến hết ngày 29/10 ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng phổ biến 60-120mm, cục bộ trên 250mm.

Thời tiết các khu vực khác trong ngày 27/10 gồm Bắc Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ngày nắng, mưa rào và dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi, tập trung chủ yếu lúc chiều tối và đêm.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, ngày 27/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, trong đó, phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m.

Vùng biển từ TP.HCM đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Đêm 27/10 và ngày 28/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa ) gió đông bắc mạnh cấp 6, trong đó, phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 27/10/2026

TP Hà Nội đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi cao có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Từ chiều tối khu vực này mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong đó, TP Đà Nẵng mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, từ chiều tối mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.