Dự báo thời tiết ngày 26/10: Hà Nội trời nắng, miền Trung có nơi mưa dông

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 26/10/2026

Ngày 26/10, Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc duy trì hình thái thời tiết ban ngày trời nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất không có nhiều biến động so với những ngày trước đó, dao động 31-34°C, có nơi trên 34°C. Ban đêm, mưa rào và dông có thể xuất hiện ở vài nơi, diện không rộng và lượng mưa không quá lớn.

Cùng ngày, thời tiết khu vực từ Thanh Hoá đến TP Huế phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Sang ngày 27/7, các địa phương này có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Ngày 26/10, Hà Nội nắng 33°C. (Ảnh minh hoạ)

Thời tiết ở duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong ngày 26/10 có nhiều điểm tương đồng, ban ngày trời nắng ráo, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ngày ở các khu vực này dao động 29-33°C, trong đó, Nam Bộ 31-34°C.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, ngày 26/10, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 26/10/2026

TP Hà Nội đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi cao có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi, trong đó, phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.